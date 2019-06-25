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Başkan yeniden Hilmi Yaman

Ankaralılar, Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD)‘in genel kurulunda bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen genel kurulunda Hilmi Yaman yeniden Ankaralıların başkanı seçildi.
Başkan yeniden Hilmi Yaman

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği AHİD’in 15. Olağan Genel Kurulu, derneğin yeni genel merkezinde gerçekleştirildi. Binlerce Ankaralı, hem hemşehrileriyle buluşmak hem de derneklerine sahip çıkmak için genel kurul toplantısında bir araya geldi. Birlik ve beraberliğin hakim olduğu ve bayram havasında geçen toplantıda 3 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Hilmi Yaman, oybirliği ile yeniden Ankaralılar ve Ankara’ya hizmet edenler derneği (AHİD) genel başkanı seçildi.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Hilmi Yaman, “Bugüne kadar derneğimizde ve bugün genel kurulda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte verimli bir dönem geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de gayretli çalışmalar içerisinde olacağız. Bizimkisi memleket meselesi diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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Hilmi Yaman kimdir?

1967 yılında Ankara-Çamlıdere’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Çamlıdere’de tamamladı. Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı lisesinde eğitim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Bölümü ve Çankaya Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çamlıderespor’da Başkanlık ve Kızılcahamam-Çamlıdere Dernekleri Platformu’nda Başkan Yardımcılığı yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanlığı, Ankaragücü Disiplin Kurulu üyeliği görevleri ise devam ediyor.
Hilmi Yaman evli ve üç çocuk babasıdır.

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