Başkan Yıldız esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kızılcahamam ilçesinde esnaflarla buluşan milletvekili Zeynep Yıldız, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Yıldız, “Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, esnaflarımız oldu. Ancak devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, bu zor zamanlarda hem vatandaşlarımızın hem de iş dünyamızın yanında olduğunu göstermiştir. Devlet millet içindir anlayışı ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin ve tüccarımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Yıldız Esnaf ziyaretinde kadınların erişte kesmesine yardımcı olarak kendisi de makarna kesti.

Milletvekili Yıldız’a, ziyaretlerde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Başkan Yardımcısı Siyasi Hukuk işler Başkanı Güray Altunay Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş ve Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı eşlik etti.