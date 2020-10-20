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Başkan Yıldız, muhtarlar gününde muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla dün kahvaltıda bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum. Her birine aziz milletimize verdikleri özverili hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Yıldız, muhtarlar gününde muhtarlarla bir araya geldi

Beyoğlu’nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Beyoğlu’nda görev yapan muhtarlar katıldı. Hep birlikte kahvaltı yapan muhtarlar daha sonra gerçekleştirilen sohbette talep ve önerilerini Yıldız’a ilettiler. Programının sonunda muhtarlar Başkan Yıldız ile toplu hatıra fotoğrafı çekildiler.

“MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE BAŞARIYORUZ”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız programda yaptığı konuşmasında muhtarların muhtarlar gününü kutlayarak, “Tüm muhtarlarımıza aziz milletimize verdikleri özverili hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahalle bir kültür. Mahalle yapımız devam ettiği sürece de aile yapımız da o kadar sağlam olacak. Beyoğlu tarih boyunca farklı inançlara, kültürlere, medeniyetlere ve yaşam tarzlarına ev sahipliği yapan bir şehir. Beyoğlu Belediyesi olarak salgın döneminde yoğun tedbirler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bunu da muhtarlarımızla birlikte başarıyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız” dedi.

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