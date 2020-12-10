Başkandan esnaf ziyareti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler sosyal mesafe tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Son olarak Yenikent Cumhuriyet Bulvarı, Akşemsettin Caddesi, Yenikent Papatya Sokak, Karanfil Sokak, Manolya Sokak, Şahinkaya Sokak, Gül Caddesi ve Fatih Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Ercan, her koşulda esnafların yanında olduklarını ifade etti.

Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmenin önemini vurgulayan Başkan Ercan; girmedik iş yeri, çalmadık kapı bırakmıyor. Talep ve önerileri yerinde dinleyerek çözüm üretiyor. Esnafa belediyenin pandemi konusunda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ercan, “Esnafımızın her zaman yanındayız” dedi.

“Sincan İçin Birlikte Çalışıyoruz”

Başkan Ercan, “Sincan'ın geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Esnaflarımızın ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Maske, mesafe ve hijyen konusunda taviz vermeyelim. Yetkililer tarafından alınan kurallara titizlikle riayet edelim. Rabbim tüm esnafımıza bol ve bereketli kazançlar nasip etsin.” ifadelerini kullandı.