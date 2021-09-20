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Başkandan pazar denetimi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın tedbirler kapsamında Mamak Pazarı’nda alınan önlemleri denetledi, vatandaşların ve pazar esnafının kurallara uyup uymadığını kontrol etti.
Başkandan pazar denetimi

Denetimde vatandaşların pazarlarla ilgili taleplerini, pazarcı esnafının da görüşlerini aldıklarını kaydeden Köse, “Hemşerilerimizin daha sağlıklı ve güvenilir ortamda alışveriş yapabilmeleri için kontrollerimizi gerçekleştirdik. Bizim önceliğimiz pazar yerlerimizde Mamaklıların huzur içinde alışveriş yapmalarıdır” dedi. Pazar denetimlerinde stantlarda etiket olup olmadığına dikkat eden Köse, meyve ve sebzeleri stantlarında titizlikle sergileyen esnafı da tebrik etti.

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Hepimiz duyarlı olmalıyız

Zabıta ekiplerinden sık sık pazar alanını gezerek, maskesiz satış yapılmaması ve vatandaşların maskesiz içeriye girişlerine izin verilmemesi noktasında duyarlı olmalarını da isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşerilerimiz de aynı duyarlılığı göstererek, kurallara riayet etmelerini rica ediyorum” dedi.
 

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