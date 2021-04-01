  • BIST 1.427
  • Altın 451,916
  • Dolar 8,1236
  • Euro 9,5626
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 5 °C
»

Başkanı Ertuğrul Çetin, kütüphanelere ziyarette bulundu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kütüphaneler Haftası Kapsamında Pursaklar Yaşam Merkezi’nde bulunan Çocuk Kitapları Kütüphanesi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine ziyarette bulundu.
Başkanı Ertuğrul Çetin, kütüphanelere ziyarette bulundu

Kütüphaneler haftası dolayısıyla Başkan Ertuğrul Çetin, belediye tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Çocuk Kitapları Kütüphanesi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine ziyarette bulundu. 

Ziyaret esnasında kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde hizmete sunulan kütüphanelerin büyük ilgi duyduğunu belirterek ilçe sakinlerini okumaya teşvik ederek kitap okuma yüzdesini artırmayı hedeflediklerini belirtti

Başkan Çetin ayrıca, kütüphaneyi en çok kullanan ve en çok okuyan vatandaşlara kitap hediye etti.  

5-048.jpg

‘‘Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir’’
Pursaklar Yaşam Merkezinde hizmet veren kütüphanelerin vatandaşların hizmetine açık olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir. Okuyarak bilgi sahibi oluruz. Gençlerimiz, çağımız gereği artık bilgisayarlardan ve tabletlerden bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Malum kitap okuma alışkanlığı az olan bir ülkeyiz. Bizlerde kütüphanelerimizi en çok kullanan ve en çok okuyan kardeşlerimizi ödüllendirmek adına kitap hediye ettik. Ülke olarak daha çağdaş bir topluma erişmek istiyorsak hepimizin daha çok okuması ve öğrenmesi gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı eğitime ve kültüre verdiğimiz destek artarak devam edecek’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayaş ve Hasköy hizmete açıldı01 Nisan 2021 Perşembe 03:24
  • Mamak’a hoş geldin bebek01 Nisan 2021 Perşembe 02:23
  • Minik kitap kurtları hem eğlendi hem öğrendi01 Nisan 2021 Perşembe 01:16
  • Başkan Yavaş, ‘ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışına katıldı01 Nisan 2021 Perşembe 00:25
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 6'da 5 yaptı01 Nisan 2021 Perşembe 00:22
  • Nallıhan ve Elmadağ'da 153 gebe manda desteği01 Nisan 2021 Perşembe 00:21
  • Altınok'a Pakistan daveti01 Nisan 2021 Perşembe 00:20
  • "Halk Mutfağı" çalışmasına Kızılcahamam'da katıldı01 Nisan 2021 Perşembe 00:19
  • "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" projesine destek01 Nisan 2021 Perşembe 00:18
  • Gölbaşı ve İncek'te noterler hizmete giriyor01 Nisan 2021 Perşembe 00:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti