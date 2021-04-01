Başkanı Ertuğrul Çetin, kütüphanelere ziyarette bulundu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kütüphaneler Haftası Kapsamında Pursaklar Yaşam Merkezi’nde bulunan Çocuk Kitapları Kütüphanesi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine ziyarette bulundu.

Kütüphaneler haftası dolayısıyla Başkan Ertuğrul Çetin, belediye tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Çocuk Kitapları Kütüphanesi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde hizmete sunulan kütüphanelerin büyük ilgi duyduğunu belirterek ilçe sakinlerini okumaya teşvik ederek kitap okuma yüzdesini artırmayı hedeflediklerini belirtti

Başkan Çetin ayrıca, kütüphaneyi en çok kullanan ve en çok okuyan vatandaşlara kitap hediye etti.

‘‘Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir’’

Pursaklar Yaşam Merkezinde hizmet veren kütüphanelerin vatandaşların hizmetine açık olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir. Okuyarak bilgi sahibi oluruz. Gençlerimiz, çağımız gereği artık bilgisayarlardan ve tabletlerden bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Malum kitap okuma alışkanlığı az olan bir ülkeyiz. Bizlerde kütüphanelerimizi en çok kullanan ve en çok okuyan kardeşlerimizi ödüllendirmek adına kitap hediye ettik. Ülke olarak daha çağdaş bir topluma erişmek istiyorsak hepimizin daha çok okuması ve öğrenmesi gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı eğitime ve kültüre verdiğimiz destek artarak devam edecek’’ dedi.