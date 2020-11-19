Başkanı Güven kahvehanelerin kapatılmasını eleştirdi: "Esnafımız 9 aydır perperişan"

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Güven, kahvehanelerin kapatılmasına yönelik alınan kararı eleştirdi. Güven, “Esnafımız 9 aydır perperişan. Esnaf, evine ekmek dahi götüremiyor. Tenceremiz kaynamıyor. Uykularımız kaçtı. Alınan kararı yanlış buluyoruz” dedi.

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven gazetemize konuştu. Güven, kahvehanelerin kapatılmasına yönelik alınan kararı eleştirdi. 9 aydır tencerelerinin kaynamadığını belirten Güven, alınan kapatma kararının yanlış olduğunu savundu. “Biz sağlık düşmanı değiliz. Esnafımız 9 aydır perperişan” diyen Güven, “Esnaf, evine ekmek dahi götüremiyor. Tenceremiz kaynamıyor. Uykularımız kaçtı. Çözüm istiyoruz” diyor.

“VİRÜS SADECE KAHVEHANELERDEN Mİ BULAŞIYOR?”

“Biz 9 aydır zaten kapalıyız. 1 Haziran’da açıldık ama oyun olmadığı için bize müşteri gelmiyordu. Bu alınan karar son derece yanlıştır” diyerek karara tepki gösteren Güven, “Bütün iş yerleri açık, kahvehaneler kapalı. Bu virüs sadece kahvehanelerden mi bulaşıyor. Birçok bakan kovid-19 ‘a yakalandı. Bunlar kahvehaneye mi gidiyordu? Esnafımız 9 aydır perperişan. Evine ekmek dahi götüremiyor. Çekmiş olduğumuz kredileri dahi ödeyemiyoruz.”

“ANAYASA İHLAL EDİLİYOR”

“Biz sağlık düşmanı değiliz. Alışveriş merkezleri açık, berberler açık, otobüsler hizmet veriyor, içkili restoranlar açık ama kahvehanelerde oyun dahi oynatmıyorlar. Temas buralarda da var. Biz eldiven, maske, hijyen, mesafe uygulayalım dedik. Buna da hayır dediler. Anayasanın 173’üncü maddesi ihlal edildi. ‘Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.’ Bu madde ihlal edildi. Biz açız. Tenceremiz kaynamıyor. Açık açık konuşsunlar kahvecilik yaptırmayacağız deseler bizde yolumuza bakalım” şeklinde konuştu.

“STK’LARDAN GÖRÜŞ ALINMIYOR”

Alınan kapatma kararının art niyetli olduklarına inanan Güven, sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmamasına teki gösterdi. Güven, “Biz burada art niyet olduğunu düşünüyoruz. Bizim fikrimiz dahi alınmıyor. Bilim kurulu neden bizden görüş almıyor? Bilim kurulu kahve kültürünü dahi bilmez. Bizde oyun oynanmadığı sürece iş yapamazsınız.”

“UYKULARIMIZ KAÇTI”

“İnsanlar çaresiz. Bizden görüş almadan karar yayımladılar. Demokrasiye aykırıdır. 9 aydır feryat ediyorum. Uykularımız kaçtı. Esnaf çok zor durumda. Sesimizi duyuramıyoruz. Esnaf alınan kararı samimi bulmuyor. Art niyet olduğunu düşünüyor. Cumhurbaşkanımız çok yoğun olabilir ama parti il başkanları da mı çok yoğun. Onlara dahi sesimizi duyuramıyoruz.“

“81 İLDEN ARIYORLAR”

“Esnaf borç batağına batmış durumda. Karar yayımladığından itibaren 2 bine yakın telefon aldım. Türkiye’nin birçok ilinden her gün beni arıyorlar. İnsanlar bu durumdan şikayetçi. Ne zamana kadar kapalı olacağı da belli değil. İlgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan alınan tüm kararlar yanlıştır. Esnafın şu an acil hibe kredisine ihtiyacı var. Esnaf, mal sahiplerine anahtar teslim ediyor. Tepkisini bizlere gösteriyor” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA