Başkanı Ramazan Şimşek'ten Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis' ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i makamında ziyaret etti. Türk-Macar dostluğunun ele alındığı ziyarette, Gölbaşı’nın Macaristan’ın Tata şehri ile kardeş şehir olması için ilk adım atıldı.

Başkan Şimşek’e ziyareti nedeniyle teşekkür eden Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Matis, Türkiye ile çok sıkı işbirliği içerisinde olduklarını ve bu işbirliğinin giderek artacağını söyledi.

“TÜRK MİLLETİ ASLA UNUTMAYACAK”

Türkiye ve Macaristan'ın tarihi ve kültürel bağlara sahip iki dost ülke olduğunu söyleyen Başkan Şimşek, “Barış Pınarı Harekatı'mıza Macaristan'ın verdiği desteği Türk milleti asla unutmayacak.” dedi.

“MUTLULUK DUYARIZ”

Başkan Şimşek ziyarette büyükelçi Matis’e, Gölbaşı’nın tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsederken, Macaristan Büyükelçiliği’nin yapacağı etkinliklerde Gölbaşı olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtirken, büyükelçi Matis ise bu öneriyi olumlu karşıladı.

KARDEŞ ŞEHİR ‘TATA’ İÇİN İLK ADIM

Ziyarettte Macaristan’ın Tata şehri ile Gölbaşı’nın kardeş şehir olması için gerekli adımların atılması kararlaştırılırken, karşılıklı olarak kültür, sosyal, çevre koruma ve turizm konularında da birlikte çalışma yapılması için de fikir birliğine varıldı.

Başkan Şimşek Macaristan Büyükelçisi Matis’e, Gölbaşı’nın simgesi Sevgi Çiçeği’nin kumlama tablosunu hediye ederken, Başkan Şimşek’e ziyaretinde Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan da eşlik etti.

