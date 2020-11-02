Başkanı Settar Aslan o sözü hatırlattı "5 bin işçi alın"

Gazetemize konuşan Öz Orman- İş Genel Başkanı Settar Aslan, ormanlarda çalışan işçilerin sayısal olarak yetersiz kaldığının bilgisini verdi. Aslan, “Cumhurbaşkanı tarafından ‘5 bin işçi alın’ talimatı ivedilikle yerine getirilmeli” dedi.

Öz Orman- İş Genel Başkanı Settar Aslan, son günlerdeki ülkemizdeki orman yangınlarıyla ve Türkiye’de ormancılık denilince akıllara gelen orman çalışanlarının sorunlarıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

ORMAN ÇALIŞANLARI YETERSİZ

Türkiye’nin ciğerleri olan ormanları korumak için canla başla çalışan orman görevlilerinin sayısal olarak azlığına dikkat çeken Başkan Settar Aslan, “Eksik işçi sebebiyle istenilen performans sergilenemiyor. Hatay'daki orman yangınına Balıkesir'den, Muğla'dan işçi gönderiliyor. Saatlerce yol giden işçi, yol yorgunluğu, araziyi tanımaması yüzünden istenilen performansı sergileyemiyor” dedi.

İŞÇİ ALIMI İMZA ONAYI BEKLİYOR

Orman işçisi alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimatı hatırlatan Başkan Settar Aslan, “İzmir’deki büyük yangın sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘5000 işçi alın’ talimatı, Hazine ve Maliye Bakanının masasında imza onayı bekliyor” diye konuştu.

3 AY İŞSİZ KALIYORLAR!

Ormanlardaki mevsimlik işçi sorununa da dikkat çeken Başkan Aslan, “8600 kişi mevsimlik işçi olarak ormanlarda çalışıyor, bu kişiler 9 ay 29 gün sonra işsiz bırakılıyorlar. Ormanlarda 12 ay iş varken 9 ay çalışıyor olmaları hem motivasyonlarını hem de performanslarını etkiliyor” ifadelerini kullandı.

İŞÇİ YETESİZ OLUNCA…

Ormanlardaki yangınlarda işçinin önemine dikkat çeken Başkan Aslan, “En iyi teknolojiyi kullanabiliriz ama işçi yetersiz olursa bir adım yol alamayız. Yangın yerine 12 dakikada müdahale ediyoruz peki nasıl? Bir yangın aracında şoför ve iki işçi müdahaleye gidiyor, altı kişi olması gereken işçi, yarı yarıya eksik müdahale yapıyor. Yer kuvvetlerinin eksik olduğu orman yangını müdahalesinde saati 50 bin TL den başlayıp 150 bin TL ye kadar yükselen helikopterler çaresiz kalıyor” bilgisini verdi.

ORMANLAR MİLLİ SERMAYEDİR

“Yer unsuru eksikse helikopterin yağdıracağı su yeterince etki edemiyor. Ormanlarımız milli sermayemizdir, gözlerimizin önünde yok olmalarına izin vermemeliyiz” diyen Aslan şunları özetle şunları aktardı: “ Acil bir şekilde 8600 kişinin kadroya geçmesi ve 5000 işçinin de alımı yapılmalı. 5620 sayılı kanunun değiştirilerek Maliye Bakanlığı'nın onayına gerek kalmadan mevsimlik işçilerle ilgili ‘işveren çalıştırabilir! kısmının ‘ işveren çalıştırır’ olarak değiştirilmesi gerekir”

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ MASRAFLARINI KARŞILAYABİLECEK GÜÇTE

“Orman Genel Müdürlüğü döner sermayeli bir kuruluştur. İşçilerin masraflarını karşılayabilecek bir güçtedir. Hazine ve maliyeye yük olmayacak bir yapısı vardır. Yangın önlemeye harcanan işçi giderleri ile yangın söndürmede yanan yerlerin rehabilitasyonu ağaçlandırılmasının maliyeti karşılaştırıldığında, yangınları önlemeye alınan işçi maliyeti çok düşük kalacaktır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-