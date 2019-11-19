  • BIST 107.156
  • Altın 269,708
  • Dolar 5,7120
  • Euro 6,3252
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkan'ın gence verdiği yanıt olay oldu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medyadan "Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence yanıt verince sosyal medyada gündem oldu.
Başkan'ın gence verdiği yanıt olay oldu

Kırklareli Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, on binden fazla da beğeni aldı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?

CHP’nin aday göstermemesi üzerine Kırklareli’nde 31 Mart Yerel Seçimlerine bağımsız aday olarak girip 112 oy farkla kazanan Kesimoğlu, 2014’ten beri Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

dsd-021.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da feci kaza: Yakınları sinir krizi geçirdi19 Kasım 2019 Salı 12:32
  • Suriye Geçici Hükümet Başkanı: PYD devletçiği çöpe atıldı19 Kasım 2019 Salı 12:25
  • Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı19 Kasım 2019 Salı 12:05
  • Çankırı Ildızım köyü sakinlerinin 120 yıllık su hasreti sona erdi19 Kasım 2019 Salı 12:02
  • Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak19 Kasım 2019 Salı 11:13
  • Rapor hazır sıra Meclis’te! Devrim gibi öneriler19 Kasım 2019 Salı 10:48
  • Bakan Selçuk açıkladı: 1000 personel alınacak19 Kasım 2019 Salı 10:40
  • 80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı!19 Kasım 2019 Salı 10:23
  • İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine ABD'den destek19 Kasım 2019 Salı 10:21
  • Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı19 Kasım 2019 Salı 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti