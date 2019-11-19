Başkan'ın gence verdiği yanıt olay oldu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medyadan "Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence yanıt verince sosyal medyada gündem oldu.

Kırklareli Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, on binden fazla da beğeni aldı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?

CHP’nin aday göstermemesi üzerine Kırklareli’nde 31 Mart Yerel Seçimlerine bağımsız aday olarak girip 112 oy farkla kazanan Kesimoğlu, 2014’ten beri Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.