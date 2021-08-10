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Başkanın minik misafirleri

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye'yi merak eden minik çocukları makamında ağırladı.
Başkanın minik misafirleri

Çocukların oyuncak arabalarla neşe içerisinde oyunlar oynamalarını büyük bir mutlulukla takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, minik ziyaretçilerinin oyunlarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

"Belediyeyi merak eden minikler ziyaretimize gelmiş"

Çocuklarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediyeyi merak eden minikler ziyaretimize gelmiş. Onlarla bir araya geldiğimizde vakit su gibi akıp gidiyor. Bizler de onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Her şey çocuklarımız için. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı  Allah(cc) iyiler ile karşılaştırsın, hayırlı ömür versin" dedi.
 

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