Başkanın sahada olmasından vatandaş memnun

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sahada vatandaşla, esnafla iç içe olması Sincanlıları memnun ederken vatandaşlar, “Sokakta bir anda karşımızda başkanı görüyoruz. İstek ve şikâyetlerimizi anında kendine iletebiliyoruz” ifadelerine yer veriyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Başkent’in en hareketli ilçe belediye başkanlarından bir tanesi. Ercan’ı hemen hemen her gün Sincan sokaklarında vatandaşla beraber iç içe görmek mümkün. Kimi zaman esnafın sorunlarını kimi zaman vatandaşın belediyeden taleplerini dinleyen Ercan, çözülebilecek sorunları yardımcılarına not aldırıyor ve daha sonra ilgileniyor. Sincanlılar ise, Ercan’ın devamlı sahada vatandaşla iç içe olmasından hayli memnun. Sincanlılar, “Sorunlarımızı, taleplerimizi aracı olmadan Başkanımıza iletme imkanı buluyoruz. Memnunuz” ifadelerine yer verirken düşüncelerini gazetemize şu ifadelerle aktardı:

SOKAKTA KARŞIMIZA ÇIKIYOR

“Başkanımız Murat Ercan genelde Sincan Çarşı’da yürürken bir anda karşımıza çıkar. Gördüklerine selam vererek sorunları sıkıntıları var mı onları sorar sohbet eder. Tüm belediye çalışanı arkadaşlarımız kıymetlidir ancak bir sorununuz varsa onu anında başkana iletmek daha iyi oluyor. Çözüme kavuşması hızlanıyor. O yüzden başkanımızın sürekli vatandaşla iç içe olmasından memnunuz. Cuma günleri namaz çıkışında davetleri kırmaz bizlerle oturur çay içer sohbet eder. Bizden biri olması kendisine ulaşımın kolay olması vatandaşları hatta en çok gençleri mutlu ediyor.”

ESNAF: “DERTLERİMİZİ DİNLİYOR”

Sincan esnafı ise Ercan’ın sık sık esnaf ziyaretinde bulunmasından memnun olduğunu ifade ederek, “Malum pandemi döneminden geçiyoruz. İşlerimiz düştü, zor günler geçirdik. Fakat Başkan Ercan ilk günden bugüne her zaman yanımızdaydı. Sorunlarımızı dinledi. Bir anda çıkar gelir oturur sohbet eder. İşleri sorar. Yapılabileceği çözebileceği sorunlarımızı anında çözmeye çalışır. Açıkçası devletimizin ve devletimizin bir yöneticisi belediye başkanımız Murat Ercan’ın yanımızda olması bizi mutlu ediyor. Genel olarak Sincan esnafı gösterilen ilgiden memnun” sözlerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA