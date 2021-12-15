Başkanlar Çok Dertli

TBB Genel Başkanı Hüseyin Erer, belediye başkanlarının emekli olunca ikinci sınıf vatandaş konumuna düştüğünü söyleyerek, “Bin 800 lira emekli maaşı alan belediye başkanları var. Ekonomik özgürlük istiyoruz” dedi.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBB) Genel Başkanı Hüseyin Erer, “İlkokul ve üniversite mezunu kişiler milletvekili olduklarında özlük ve sosyal hakları birbirine eşit iken, belediye başkanı olduğunda özlük hakları arasında uçurum oluyor” dedi. “Bin 800 lira emekli maaşı alan belediye başkanları var” diyen Erer, “Emekli olunca ikinci sınıf vatandaş konumuna düşüyoruz. Ekonomik özgürlük istiyoruz” diye konuştu.

GÜVEN TAZELEDİ

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu yapıldı. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılım gösterdiği kurula yüzlerce mevcut ve eski belediye başkanı katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ve yeniden seçilerek güven tazeleyen birlik başkanı Hüseyin Erer, tebrikleri kabul etti.

“BİN 835 AKTİF ÜYEMİZ VAR”

“2012 yılında kurulan birliğimizin, 50 ilde temsilciliği vardır. Hedefimiz 81 ilde temsilciliktir. Bin 835 aktif üyemiz vardır. Birliğimiz belediye başkanlığı yapmış ya da yapmakta olan başkanlar arasında; sosyal, kültürel, fikri ve manevi dayanışmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Üyelerin bilgi ve deneyimlerinden toplumu yararlandırmak için bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunarak, siyasal kültür ortamının gelişmesini, yerel yönetim geleneklerinin yerleşmesi ve demokrasinin güçlenerek devamını temin etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR DAYANIŞMA SAĞLADIK”

Birliğin üyelerinin siyasi kişilerden oluştuğu halde, birlikte siyaset yapılmadığına işaret eden Erer, “Siyasi konular konuşulur ama siyaset yapılmaz anlayışı ile hareket ediyoruz. Belediye başkanlarımız arasında büyük bir dayanışma sağlamış bulunmaktayız. Belediye başkanları siyasette çileye talip olan, 7/24 halkın hizmetinde bulunan, ülkenin seçkin ve saygın kişilerdir.”

“İKİNCİ SINIF İNSAN KONUMUNA DÜŞÜYORUZ”

“Siyaset kurumunda ki diğer kişiler gibi halk tarafından seçilir. Belediye başkanlarımız başkan iken milletvekili ve üst düzey bürokratlarla bir tutulurken, bu görev sona erdiğinde, madden ve manen ikinci sınıf vatandaş konumuna düşmektedirler” dedi.

“ÖZLÜK HAKLARI ARASINDA UÇURUM VAR”

“İlkokul mezunu ile üniversite mezunu milletvekili olduklarında, özlük ve sosyal hakları birbirine eşit iken, aynı şartları taşıyan kişiler belediye başkanı olduğunda özlük hakları arasında uçurum olmaktadır” diyen Erer, “Aynı ilçede ardı ardına görev yapan iki belediye başkanı, biri devlet memurluğundan gelmiş ise 7-8 bin lira emekli maaşı alırken, esnaflıktan, çiftçilikten, işçilikten gelen belediye başkanı emekli olduğunda bin 800 lira ile 2 bin 800 lira arasında maaş almaktadır” dedi.

“EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ”

Belediye başkanlarının emeklilik haklarındaki bu adaletsizliğin düzeltilmesini istedikleri kaydeden Erer, “Belediye başkanlıklarının görev sonrası toplumda var olan saygısını devam ettirebilmeleri için ekonomik özgürlüklerinin sağlanması gerekmektedir. Belediye başkanları kamuda üst düzey yönetici konumundadır. Şehrin tüm yükünü omuzlayan, görev sonrası bile mahkemelerle uğraşan kişidir. Herhangi bir nedenle yargının pençesine düşmeyen başkanımız yok gibidir. Bu yüzden sorunların çözülmesini istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA