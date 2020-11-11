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Başkanlar, ihtiyaç halinde yardıma koşacaklarını duyurdu

Ankara'da salgın tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi. Başkent’teki belediye başkanları, kısıtlamadan etkilenecek kişilere ihtiyaç halinde yardıma koşacaklarını duyurdu.  
Başkanlar, ihtiyaç halinde yardıma koşacaklarını duyurdu

Başkent Ankara’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların artışa geçmesinin ardından aldığı yeni kararları açıkladı. Yapılan açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi. Tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası verilmesine karar verildi.

ÇALIŞANLAR MUAF TUTULDU
Kararda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi.

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BELEDİYELER İHTİYAÇ HALİNDE YARDIMA KOŞACAK
Ankara’da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belli saatlerde getirilen sokak kısıtlaması kararından sonra Başkent’teki belediye başkanları yasaktan etkilenecek kişilere ihtiyaç halinde gerekli desteği sağlayacaklarını duyurdu. Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok belediye başkanı, “İhtiyaç duyulduğu takdirde bize ulaşabilirsiniz” diyerek bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.   

“BAŞKENT 153 HATTINDAN ULAŞILABİLİRSİNİZ”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kıymetli 65 yaş ve üstü hemşerilerim, Valiliğimizin kararıyla, 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmanız kısıtlanmıştır. İhtiyaç halinde Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen tedbirlere riayet etmeyi ihmal etmeyelim. Bu günlerin beraber aşacağız” ifadelerini not düştü. 

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“İHTİYAÇ HALİNDE ÇÖZÜM MERKEZİ’Nİ ARAYIN” 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkma saatleri 10.00-16-00 saatleri dışında kısıtlanmıştır. İhtiyaç halinde 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezi’mizden bize ulaşabilirsiniz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak birlikte başaracağız” şeklinde paylaşımda bulundu.

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“İHTİYAÇLAR NOKTASINDA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'de şu paylaşımı yaptı:  “Ankara Valiliği kararınca 10-16-00 saatleri dışında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir.  Bu zor günlerde tüm vatandaşlarımızı kısıtlamalar konusunda sağduyulu ve tedbirli olmaya davet ediyorum. Unutmayın ki Gölbaşı Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında her zaman yanındayız.”

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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