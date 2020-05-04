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Başkanlar Siteler esnafına maske dağıttı

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, “İsteyen her esnafımız odamızdan maske temin edebilir” dedi. Ayrıca Taklacı, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Siteler esnafına maske dağıttı.
Başkanlar Siteler esnafına maske dağıttı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı ve Altındağ Belediye Başkanı Dr. Asım Balcı esnafı ziyaret etmeye devam ediyor. Siteler esnafıyla bir araya gelen ikili esnafın halini hatırını sordu, maske dağıttı

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CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ
Yaşanan bu süreçte canla başla mücadele ettiklerini belirten Hüseyin Taklacı, “Esnafın her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Daha önce Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle belediyelerinin desteğiyle almış olduğumuz maskelerimizi esnafımıza dağıtmıştık. Bugün de Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile beraber maske dağıtıyor ve esnafımızın halini hatırını soruyoruz. Her zaman esnafımızın mağdur olmaması için canla başla uğraşacağız” dedi.

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ESNAFIMIZ ODADAN MASKE ALABİLİR
Yaşanan yoğunluktan her yere ulaşamadıklarını belirten Taklacı, “Bugün yaşanan yoğunluktan dolayı tüm noktalara ulaşamadık. Bazı cadde ve sokaklarımız kaldı. İsteyen her esnafımız odamızdan maskelerini temin edebilirler. Bugünlerin biran önce geçmesi temennisiyle tüm esnafımıza hayırlı haftalar dilerim” diye konuştu.

HABERMERKEZİ//Gazeteilksayfa.com

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