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Başkanlardan güne damga vuran fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.
Başkanlardan güne damga vuran fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 20.10'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de 15 Temmuz etkinliğine katıldı.

Yiğiner, Atatürk Havalimanı’nda çekilen fotoğrafı "15 Temmuz şehitlerimizi anmak üzere ülkemizin köklü kulüplerinin kıymetli başkanları ile birlikte Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz" notuyla paylaştı.

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