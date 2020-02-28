Başkanlardan tepki ve başsağlığı

İdlib’deki alçak saldırı sonrası rejim hedefleri ağır ateş altına alınırken, katil Esed ve destekçisi Rusya’ya tepkiler sürüyor.

Başkent’te de belediye başkanları yaptıkları açıklamalarla 33 şehit verdiğimiz saldırıyı kınayıp, “Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor” mesajları paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen alçak hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan acıya Başkent Ankara’daki belediye başkanları da sessiz kalmayarak, sosyal medya hesaplarından şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor. Allah’ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun. Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır.”

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar ve acılı ailelerine sabırlar diliyorum.”

YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Yüreğimize mübarek kandil gecesi ateş düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin.”

DUALARIMIZ KAHRAMAN ASKERLERİMİZE

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: “Ordumuzu muzaffer, bayrağımızı üstün eyle Yarabbi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız görevi başındaki kahraman askerlerimizle.”

YÜREĞİMİZ KAN AĞLIYOR

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “Yüreğimiz kan ağlıyor. İdlib’de hava saldırısında hayatlarını kaybederek şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için.”

BİZE GÜÇ VER ALLAH’IM

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “Bize güç ver… Cihad meydanını, pehlivansız bırakma Allah’ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah’ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah’ım.”

HAİNCE, KALLEŞÇE BİR SALDIRI

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: “İdlib’de haince, kalleşçe düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerimizin ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun.“

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “İdlib’de gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: “İdlib’de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “İdlib’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun.”

MERT YILMAZ/İLKSAYFA-