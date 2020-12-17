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Başkanları makamında ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ağırladı. 
Başkanları makamında ağırladı

Önce Evren Belediye Başkanı Ünsal ile ardından da Keçiören Belediye Başkanı Altınok ile belediyecilik faaliyetleri, yatırım ve hizmetler hakkında istişarelerde bulunan Köse, “Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışıyla Ankaramızı tanıştıran belediye başkanlarımızı ağırladık. Evren Belediye Başkanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızı Mamak’ımızda ağırlamaktan mutluluk duydum. Mamak’ta yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Kardeşlik hukuku içerisinde imkanlarımızı değerlendirerek Güzel Ankara’mızı daha da güzel hale getiriyoruz. Turgut Başkanımızı Mamak’ta ağırlamış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizimle tecrübelerini paylaştı. Sahada olmak, sürekli aktif olmak, başlı başına başkanımızın en önemli özelliklerinden. Bizler de onu örnek alıyoruz, biz de her an sokakta vatandaşlarımızla iç içeyiz. Hepimizin ortak amacı hizmet etmek. Başkanlarımıza  ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Gayret var, çalışma var, tecrübe var
Başkan Altınok’da Köse’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımıza iadei ziyaret gerçekleştirdik. Göreve gelir gelmez Mamak’ta hizmeti başlattı. Projelerini kendisinden dinledik. Gayret var, çalışma var, tecrübe de var. İnanıyorum ki Mamak daha da güzel olacak” dedi. Evren Belediye Başkanı Ünsal da Başkan Köse’ye teşekkür ederek, “ İki yıl gibi kısa sürede Başkanımızın çok güzel hizmetleri oldu. Önümüzde yol alacağımız ve hizmet edeceğimiz uzun bir süremiz var. Başarılar diliyorum, desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

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