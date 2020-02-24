Başkasının serbest kartıyla binenler ilk değil!

Keçiören’de bir vatandaşın otobüse başkasının serbest kartıyla binmeye çalışması ve yakalanınca şoförün cep telefonunu alması olayı gündemdeki yerini korurken, ÖHO yetkililerinden çarpıcı bir açıklama geldi...

ÖHO yetkilileri: “Bu olaylar Türkiye geneli tüm toplu ulaşım araçlarında sıkça yaşanıyor. İlk olmadığı gibi maalesef son olacağa da benzemiyor.”

Başkent’te geçtiğimiz gün pes dedirten bir olay yaşandı. Keçiören Özel Halk Otobüsü’ne başkasının serbest kartıyla binmek isteyen bir vatandaş, şoför tarafından fark edilince, utanacağına üstüne bir de pes dedirten bir harekette bulundu.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!

Usulsüzlük yaparken suçüstü olan vatandaş, karta el koyan şoförün cep telefonunu aldı ve “kartı vermezsen ben de senin cep telefonunu vermem” dedi. Ardından da açık olan kapıya doğru yönelerek, cep telefonu ile çekip gidebileceğini gösterdi. Bunun üzerine şoför “tamam getir cep telefonumu, vereceğim kartı” dedi ve takas gerçekleşti. Tüm bu anlar saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntünün internette düşmesiyle olay ülke gündemine yayıldı.

İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAK GİBİ

Yaşanan bu ilginç olayla ilgili Ankara Özel Halk Otobüsçüler ve Esnaf Odası (ÖHO) ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nden(TÖHOB) açıklama geldi. ÖHO yetkilileri “Bu olaylar Türkiye geneli tüm toplu ulaşım araçlarında sıkça yaşanıyor. İlk olmadığı gibi maalesef son olacağa da benzemiyor” dediler.

ÖHO: MAAŞLARA ULAŞIM DESTEĞİ YAPILSIN

ÖHO’dan yapılan açıklamada ayrıca, serbest biniş sisteminin tekrar düzenlenmesi istendi. Açıklamada “Serbest kartlarda, istisnalar hariç bir düzenleme yapılmazsa bu sıkıntılar artarak devam edecek. Devlet tarafından, serbest kart sahiplerinin maaşlarına ulaşım desteği verilmeli ve toplu taşıma araçlarına indirimli binmeleri sağlanmalıdır. Toplu taşıma zorunlu ihtiyaçtır” denildi.

TÖHOB: TÜM TÜRKİYEDE YAŞANAN BİR SORUN

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nden yapılan açıklamada da (TÖHOB), tüm Türkiye’de buna benzer olayların çok sık yaşandığı bildirildi. TÖHOB açıklamasında “Bu olaylar Türkiye geneli tüm toplu ulaşım araçlarında sıkça yaşanıyor. İstisnalar hariç tüm ücretsiz binişlere indirimli bilet uygulanmalı ve indirimden faydalanacaklar gelir durumuna göre belirlenmelidir. Toplu taşıma keyfi değil zorunlu bir ihtiyaçtır” ifadelerine yer verdi.

KİMLER SERBEST BİNİYOR?

Serbest Ankarakart’lara gazi ve eşi, şehit, dul ve yetimleri, basın kartı sahipleri, emniyet hizmetleri personeli ile belediye zabıtası sahip olabiliyor.

SAHİBİ DIŞINDA KULLANIMA 200 TAM BİLET CEZASI VAR

Serbest ve indirimli Ankarakart hak sahiplerinin dışında, usulsüz şekilde bir başkası dışında kullanılmasının 200 tam bilet para cezası bulunuyor. Usulsüz kullanıldığı tespit edilen kart kara listeye alınarak cezası ödenene kadar kullanıma kapatılıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA