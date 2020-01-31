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Başkent Ankara beyaza büründü

Ankara’da akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, birçok noktada etkili oldu.
Başkent Ankara beyaza büründü

Kar yağışı, Ankara'da ilçelerinin ardından şehir merkezinde de kendini gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, özellikle Çankaya’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ayrıca kar, Gölbaşı’na bağlı İncek Semtinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Sokaklardaki araçların üzeri kar ile kaplanırken, bir yandan da kartpostallık görüntüler oluştu.

Belediyelere bağlı ekipler, ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için kadar kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalıştı.

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