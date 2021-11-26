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Başkent Ankara, Cağ Kebabı Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Başkent bu yıl ilki düzenlenen Cağ Kebabı Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Altınpark’ta düzenlenen festivalde Erzurum ilinin yöresel lezzetleri ve kültürel hayatı tanıtılıyor.
Başkent Ankara, Cağ Kebabı Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Hafta sonu boyunca devam edecek olan etkinlikte; cağ kebabı, çeçil peyniri, kadayıf dolması gibi ürünler Başkentlilerle buluşuyor.

Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde Erzurum rüzgarı esiyor. Erzurum'un yöresel lezzetleri, el sanatları, doğal güzellikleri ve  kültürel hayatının tanıtıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oluyor. Başkentli vatandaşlar ağırlıklı olarak Erzurum'un ünü il sınırlarını aşmış olan cağ kebabı, çeçil peyniri, kadayıf dolması ve oltu taşına büyük ilgi gösteriyor.

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ERZURUM GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Perşembe günü Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan etkinlik haftasonu da tüm coşkusuyla devam etmesi planlanıyor. Pazar akşamına kadar sürecek olan etkinlikte, cağ kebabı, çeçil peyniri, kadayıf dolması gibi yöreye özgü birçok ürün ön plana çıkıyor.

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ÇEÇİL PEYİNİR, KADAYIF DOLMASI VE CAĞ KEBABI

Birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı programda, Erzurum tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin anlatılması planlanıyor. Erzurumla özdeşleşmiş cağ kebabının da tanıtılarak, marka değerine anlam katılması planlanan etkinlikte;çeçil peyniri, Erzurum Balı, kadayıf dolması,Erzurum tereyağ- peyniri, Hınıs ve İspir Fasülyesi, Erzurum Pekmezli Baklavası, Peynir Helvası, Narman Şeker Fasulyesi, İspir Kaymağı, Narman Şeker Fasulyesi, Oltu Taşı, Erzurum Ehramı  vb. gibi birçok ürün Başkentli ziyaretçilerle buluşuyor.

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YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Festival kapsamında  bir dakikada en hızlı Cağ Kebabı yeme yarışması da düzenlenirken, Başkentli vatandaşların fuara yoğun ilgisi gözlerden kaçmıyor. Özellikle Erzurum’un yöresel ürünlerine büyük ilgi gösteren Başkentli vatandaşlar, peynirinden tereyağına, tatlısından fasülyesine kadar birçok üründe alışveriş yaparak,  Erzurum rüzgarını Başkent’te taşıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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