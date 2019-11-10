Başkent Ankara Meclisi'nin kurulunda Nevzat Ceylan yeniden başkan seçildi

Başkent Ankara Meclisi'nin olağan genel kurulunda yeniden güven tazeleyen Nevzat Ceylan, Ankara’da yaşayanların şehre ilgisiz davrandıklarından yakınarak Başkent’i sahipsizlikten kurtarmak istediklerini söyledi.

Ankara'daki STK’ları tek çatı altında toplayan Başkent Ankara Meclisi, 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği’nin (AHİD) Yenimahalle’deki genel merkezinde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen genel kurula çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığına eski Milletvekili Av. Beyhan Aslan seçildi. Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkent Ankara Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan, 2018 faaliyet raporunu okudu. Genel kurulda Nevzat Ceylan, oy birliğiyle yeniden genel başkanlığa seçildi.

TÜRKİYE’NİN HER KESİMİ TEMSİL EDİLİYOR

Genel kurulda güven tazeleyen Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, yaptığı konuşmada 2013’ten bu yana Ankara’daki Türkiye’nin her yöresini temsil eden hemşeri dernekleri ile federasyonlarını, Başkent Ankara Meclisi (BAM) çatısı altında birleştirmeye çalıştıklarını aktardı. Ceylan, “Resmi kuruluş olarak derneğiz; ancak meclise dönüştük. ‘Meclis’ dememizin bir anlamı var. Aramızda 30’dan fazla Ankara’da bulunan hemşeri derneklerinin, federasyonlarının başkanları üyemiz. 70’den fazla STK başkanı üye arkadaşımız var. Şu anda Ankara’daki en büyük sivil çatı toplum kuruluşu olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

“ANKARA’YA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Başkent Ankara Meclisi’nin kuruluş amacının Ankara'ya sahip çıkmak, Başkentlilik bilincini oluşturmak olduğunu vurgulayan Ceylan, "Ankara’nın en büyük sıkıntısı Ankara’da yaşayanların bir türlü Ankara’yı sahiplenmemesi, Ankara ile ilgili dertlerinin olmaması ve bu konuda gayret sarf etmemeleri. Maalesef Ankara’da yaşayanların şehre ilgisi az, vefasız, aidiyet duygusu son derece zayıf. Biz o birlik beraberliği sağlamak için bir araya geldik. Burada her kesimden temsilci bulunuyor. Ankara'yı sahipsizlikten kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

ANKARALI KOÇ’A YATIRIM ELEŞTİRİSİ

Ankaralı olmalarına rağmen Ankara’ya yatırım konusunda yeterince destek vermeyen iş insanlarını da eleştiren Ceylan, “Ankara’da servet sahibi olup başka yerlere gidip oralara yatırım yapanlar maalesef Ankara’yı unutmuşlardır. Örneğin Vehbi Koç Ankara’da kazanmıştır bütün servetini; ancak Ankara’ya yeterli derecede yatırım yapmamasını ben şahsen eksiklik olarak görüyorum. Ankara’dan giden diğer büyük firmalar için de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“PROJELERİMİZ KABUL GÖRDÜ HAYATA GEÇİYOR”

Ankara’ya son 20 yılda 120 milyarlık bir yatırımın yapıldığının bilgisini veren Ceylan, “Türkiye’de rakam olarak en çok yatırım yapılan yerlerin başında Ankara geliyor; fakat şimdiye kadar geçmişten kalan eksiliği tamamlamak öyle kolay bir şey değil” dedi. Ceylan, Ankara’nın eksikliklerinin tamamlanması ve içinde barındırdığı potansiyelin ortaya çıkarılması için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerle görüştüklerini ve projelerini sunduklarını söyledi. Pek çok projelerinin kabul gördüğünü ve hayata geçmeye başladığının müjdesini veren Ceylan, Ankara’yı marka kent yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

MECLİS, MANSUR YAVAŞ’I ZİYARET EDECEK

Başkent Ankara Meclisi olarak 13 Kasım Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret edeceklerini açıklayan Ceylan, Başkan Yavaş’a Ankara ile ilgili projelerini ve taleplerini sunacaklarını kaydetti. Ceylan, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümünü 27 Aralık’ta Başkent’teki çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarının bilgisini de verdi.

ANKARA’DAKİ EKSİKLİKLER…

Ankara’daki eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili de fikirlerini paylaşan Ceylan özetle şunları sıraladı: “Metro ve raylı sistemde yetersizliğimiz söz konusu, otopark ve trafik sorunları yeterince çözümlenmedi. Uluslararası uçuş konusunda Ankara merkezi olmasına rağmen Anadolu Jet’in yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Yine kültür merkezleri, tiyatrolar konusunda eksikliğimiz var. Meydanı olmayan şehirde yaşıyoruz.

Kent estetiği ve silüeti maalesef bozuldu. Akköprü gibi tarihi bir değerimiz dahi orada yapılan köprülerle beraber görünmez hale geldi. Ankara bağlarıyla meşhurdu hiçbiri kalmadı. Güvenpark park olmaktan çıktı dolmuş durağı haline geldi. Ankara tabela kirliliğinden geçilmez oldu. Bu kadar tabela kirliliğinin olduğu başka bir başkent yoktur. Beton yapılardan yeşillikler görülmez hale geldi. 91 yılından bu yana Ankara’da milli maç oynanmıyor. Ankara’nın her yanı dereydi hepsi yok oldu”

ANKARA’YA YAPILAN VE YAPILMASI GEREKENLER…

“Neler yapılabilir Ankara’da? Yeşil alanların artırılma potansiyeli var. Millet bahçesi yapılıyor Hipodrom’a ve Cebeci Stadına. Bu konuda katkımızın büyük olduğunu söyleyebilirim. Cebeci Stadı millet bahçesi yapılacak projesi bitti hemen başlayacak hale geldi onun müjdesini vermek istiyorum. Yine İmrahor Vadisi’nin millet bahçesi için projesi bitti başlama noktasına geldi. Eymir ve Mogan alanı arasındaki yer de millet bahçesi olacak.

Karavan kamp yapılabilir. Ankara inanç turizmi haline getirilebilir. Nallıhan sınırları içerisindeki Tapduk Emre ve Yunus Emre’nin yaşadığı yerler tanıtılabilir. Beypazarı’nda Gazi Gündüz Alp Bey’in türbesi var ki bu Osman Bey’in dedesidir bu çok iyi tanıtılabilir. Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ön plana çıkartılabilir. Ankara; kadın, çocuk, yaşlı, doğa, engelli dostu şehir olabilir. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Ankara için Ahi Cumhuriyeti’nin ön plana çıkarılması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Bu dünya çapında tanıtılacak. Ankara’ya çok büyük bir müze yapılması konusunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz ettik. Ankara’da kent müzesi için çalışmalar yürütülüyor.”

Osman AKDOĞAN / İlksayfa

