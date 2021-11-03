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Başkent Ankara'da akılalmaz olay!

ANKARA'da tünel çıkışında Ergün Demirci’nin (35) otomobilin üstüne peyzaj için kullanılan beton parçası düştü. Araç hurdaya dönerken, kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
Başkent Ankara'da akılalmaz olay!

Olay, Pursaklar ilçesinde, Esenboğa Havalimanı güzergahında yoğun araç trafiğinin olduğu Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Tünel çıkışında üst kısımdan kopan beton parçası, bu sırada şehir merkezi yönüne giden Ergün Deimrci yönetimindeki 06 CPE 938 plakalı otomobilin üzerine düştü. Belediyenin tünel giriş ve çıkışındaki peyzaj çalışması için kullanılan beton parçası aracın üzerindeyken birkaç metre daha ilerleyen Demirci, başka araçlara çarpmadan güçlükle durabildi. Otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazanın ardından tünelin giriş ve çıkışında peyzaj için kullanılan beton parçalarını söktü. Belediyenin hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında polis önlem aldı ve ulaşım kontrollü sağlandı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu.

'ÜZERİME DÜŞSEYDİ ÖLEBİLİRDİM'

Ergün Demirci, beton parçası düştüğü sırada direksiyonu güçlükle kontrol ederek durabildiğini söyledi. Demirci, "Seyir halinde giderken tünelin çıkışına geldiğim esnada beton kopup üzerime düştü. Tavana düşseydi ben ölebilirdim. Şans eseri motor kaputunun üzerine düştü. Başka araçlara da zarar verebilirdi. Allah korusun yaya geçiyor olsa zarar görebilirdi. Otomobilimin büyüklüğünde parça otomobilimin üzerine düştü. Hava yastıkları falan açıldı. Otomobilim hatasız, boyasız bir otomobildi. Ne yapılması gerekiyorsa yapıp hakkımı aramayı düşünüyorum. Gerekli işlemleri yaptık. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden hakkımı arayacağım" dedi.

BELEDİYEYE BAŞVURU YAPILMIŞ

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi mavi masaya 17 Eylül 2021 tarihinde başvuru yapıldığı, bugün otomobilin üzerine düşen peyzaj için kullanılan parçanın düşmek üzere olduğunun bildirildiği, belediyeden de gerekli incelemenin başlatıldığı yönünde cevap verildiği ortaya çıktı.

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