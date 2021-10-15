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Başkent Ankara'da bıçaklı saldırı kamerada: 1 yaralı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, akaryakıt istasyonunun marketinde alışveriş eden V.B., elindeki bıçakla içeri giden S.H.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, S.H.B.'nin bir polis memuruna daha saldırdığı görüldü.
Başkent Ankara'da bıçaklı saldırı kamerada: 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara- Ayaş yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. V.B., akaryakıt istasyonunun marketinde alışveriş yaptığı sırada, markete giren S.H.B., elindeki bıçağı peş peşe V.B.'ye sapladı. Saldırganın, bıçağını elinden düşürmesinin ardından V.B. ve marketin kasiyeri, dışarı kaçtı. Bıçağını yerden alan saldırgan, 2 kişinin peşinden koşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bıçağını pompacıların üzerine de savuran S.H.B., kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan bir polis memurunu da yaralamaya kalkıştı. O  anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydına saniye saniye yansıdı. 

Polis ekipleri, S.H.B.'yi etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Saldırıda yaralanan V.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. V.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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