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Başkent Ankara’daki Tarihi Hamamlar!

Ankara’da tarihi ve pek çok tarihi hamam bulunuyor. Ankara’nın gözde hamamlarını sizler için haberimizde derledik…
Başkent Ankara’daki Tarihi Hamamlar!

ANKARA TARİHİ HAMAMLARI NELERDİR? HAMAMLAR KİM TARAFINDAN YAPTIRILMIŞTIR? ANKARA HAMAMLARI 2021? HAMAM ARAYANLAR?

Ankara’da bulunan tarihi hamamlar

1-Eynebey Hamamı Ulus/Ankara

Eynebey Hamamı I. Murat’ın subaşlarından İnebey tarafından yaptırılmıştır. Hamamın yapımında Melike Hatun 1000 altın yardımda bulunmuştur.

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2-Karacabey Hamamı Hamamönü/Ankara

Tarihi Karacabey Hamamı Vakıf Külliyesi II. Murat’ın Kadı Askeri olan Celalettin Karacabey İbn-i Abdullah tarafından yaptırılmıştır. 1427 yılında inşaatına başlanan ve 13 sene süren inşaattan sonra 1440 yılında bitirilen Karacabey Hamamı Ankara’nın en eski tarihi eserlerinden birisi konumundadır. Hamamönü semti de adını Karacabey Hamamından almıştır.

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3-Şengül Hamamı Ulus/Ankara

Şengül Hamamı, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Yahudi Mahallesi'nde bulunan bir hamam. 15. yüzyılın ikinci yarısında zamanın Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa tarafından yaptırılan hamam[1] 19. yüzyılda bir tadilat, 2009 yılında da restorasyon geçirmiştir. Hamam Ankara'da hala işletilmekte olan iki tarihi hamamdan biridir

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4-Paşa Hamamı Müzesi Beypazarı/Ankara

Türk hamamlarının tarihine ve geleneklerine adanmış, eserler ve tabloların bulunduğu küçük müze.

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