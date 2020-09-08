  • BIST 1.090
  • Altın 463,660
  • Dolar 7,4715
  • Euro 8,8101
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Başkent artık daha yeşil 

Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara’yı birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam ediyor. 
Başkent artık daha yeşil 

İnönü Bulvarı orta refüj ve Armada Lobları olarak adlandırılan alanlara 240 bin adet kadife çiçeği dikildi. 12 seranın birleşerek kurduğu Karşıyaka Mezarlığı kooperatifinden satın alınan kadife çiçeği şehrin dört bir yanını süslüyor.
  
BULVARLAR 240 BİN ADET KADİFE ÇİÇEĞİYLE BEZENDİ
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA ekipleri kentin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donatarak Başkenti daha yeşil bir yer haline getiriyor.

bar_4091.jpg

12 seranın birleşerek kurduğu Karşıyaka Mezarlığı kooperatifinden satın alınan kadife çiçekleri kenti renkli görüntüsüne kavuşturuyor. 

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan sonra peyzaj çalışmalarını da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi son olarak İnönü Bulvarı orta refüjü ve Armada Loblarını 240 bin kadife çiçeğiyle süsledi. 

bar_4100.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 300 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs 08 Eylül 2020 Salı 05:05
  • Kalecik'te geleceğin Seymen ve Bacıerenleri belediyenin tahsis ettiği Konak'ta yetişecek08 Eylül 2020 Salı 04:34
  • “Ekolojik İnceleme ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nin yapımına başlandı08 Eylül 2020 Salı 03:31
  • Büyükşehir'den Patipark'a lojistik destek08 Eylül 2020 Salı 02:32
  • Parkın nüfusu artıyor08 Eylül 2020 Salı 01:33
  • Hizmet araçlarına kış hazırlığı08 Eylül 2020 Salı 01:01
  • ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus'tan faizsiz ertelensin talebi08 Eylül 2020 Salı 00:30
  • Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı07 Eylül 2020 Pazartesi 11:40
  • ‘Akıllı Atık Toplama Sistemi’ ile çöplere sıkı takip07 Eylül 2020 Pazartesi 05:05
  • Başkent'te 100. yıla özel hazırlık07 Eylül 2020 Pazartesi 04:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti