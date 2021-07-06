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Başkent daha yeşil olacak

Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki yeşil alan sayısını artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için başlattığı “Yeşilin Başkenti” kampanyasına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. 
Başkent daha yeşil olacak

18 Mart 2021 tarihinde başlayan kampanyaya sadece Ankara’dan değil Türkiye’nin birçok noktasından vatandaş destek verirken, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla toplam sipariş sayısı 8 bin 763’e, satın alınan ağaç sayısı 21 bin 244’e yükseldi. Devam eden kampanya ile bugüne kadar satın alınan yaşam paketi tutarı ise 1 milyon 331 bin 500 TL’ye ulaştı.

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CUMHURİYETİN FİDANLARI BAŞKENT’TE YETİŞECEK

 Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın öncelikli olarak belirlenen 5 bölgesinde Türkiye tarihine önemli katkılarda bulunan isimler anısına 50 binden fazla ağaç dikecek.
 Akasya, At Kestanesi, Huş Ağacı, Karaçam, Ladin, Meşe, Sedir ve Selvi olmak üzere 8 ayrı tipte ve 100-200 cm aralığında satışa sunulan fidanlar, ANFA Genel Müdürlüğü koordinasyonunda şu noktalara dikilecek:
-Feriha Sanerk anısına-Yakacık Kırandağı (7 bin ağaç kapasiteli)
-Halil İnalcık anısına- İncek TOKİ Altı (10 bin ağaç kapasiteli)
-Nusret Suman anısına-Tahar Tepesi (11 bin ağaç kapasiteli)
-Özlem Türeci anısına-Beysukent Ceren Damar Parkı (5 bin ağaç kapasiteli)
-Sabiha Gökçen anısına- Çankaya Dikmen 4. Etap (20 bin ağaç kapasiteli)

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HER FİDAN İLE YEŞİL BİR BAŞKENT

Gelecek nesillere daha yeşil ve nefes alan bir Başkent bırakmak için kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, “yesilinbaskenti.com” adresi üzerinden kredi kartıyla kendi ismine ya da hediye etmek istediği kişi adına fidan siparişi verebiliyor.
Şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda kampanya sonuçları internet adresi üzerinden anlık olarak paylaşılıyor.
 

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