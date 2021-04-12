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Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü

9. dakikada Sandro Lima'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Ayite'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pinto'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top altı pasta Badji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'dan gelen uyarı sonucunda Badji'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

35. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sandro Lima'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay'ın elinden seken topu, savunmada Kulusic, tehlikeli noktadan uzaklaştırdı.

66. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sarı-lacivertli takımdan Emre Güral, ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

70. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Endri Çekici'nin vuruşunda, kaleci Nordfeldt'ten dönen top savunmada Arda Kızıldağ'a çarparak ağlara gitti: 2-0.

76. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sandro Lima'nın verdiği pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

84. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan etkili atağında ceza alanında topla buluşan Emre Güral'ın sert şutunda, top üst direkten döndü.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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