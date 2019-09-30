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Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son çizgide topla buluşan Ahmet Oğuz'un altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlak MKE Ankaragücü oyuncularının anlaşmazlığı nedeniyle Sessegnon'un önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta araya giren Kitsiou'ya çarpan top üstten dışarı çıktı.

9. dakikada Sedat Ağçay'ın uzun pasında topla buluşan Orgill topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrasında hakemin düdük çalmaması nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.

34. dakikada Polomat sol kanattan getirdiği topu arka direkteki Sio'ya aktardı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda Pazdan topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Sio-Ayite paslaşmasında son olarak topla buluşan Ayite ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'ın ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Pinto-İlhan Parlak paslaşmasında son olarak topla buluşan İlhan Parlak'ın cılız şutunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada Hasan Kaya'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkteki Faty meşin yuvarlağı arka direğe aşırttı. Arka direkteki İlhan Parlak'ın vuruşunda topu kaleci çıkartmayı başardı. İkinci pozisyonda Candeias topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

60. dakikada Hasan Kaya'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan ve tek vuruş yapan Faty'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'in ellerinde kaldı.

68. dakikada altıpas içinden Orgill'in vuruşunda kaleciden seken topu İlhan Parlak tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi. 

75. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Toure'nin şutunda defansa da çarpan top kalecinin elinden de sekerek ağlarla buluştu: 2-1.

90+2. dakikada kendi çabasıyla aldığı topla ceza alanına giren Mehmet Sak'ın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. 

MKE Ankaragücü müsabakayı 2-1 kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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