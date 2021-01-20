Başkent donuyor

Başkent’te hava sıcaklıklarının -15 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde pek çok vatandaş otomobillerini çalıştıramadı hatta donan arabaların uzun süre kapıları dahi açılmadı.

Hafta başında görülen kar yağışının ardından Meteoroloji şiddetli soğuk ve dona karşı hemen hemen tüm Türkiye’yi uyarmıştı. Başkent’te son 3 gecedir yaşanan don ve gün içerisinde havanın sıfırın altında seyretmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece hava sıcaklığının yer yer -15 dereceye düştüğü Başkent’te pek çok evin suyu dondu, sabah erken saatlerde vatandaşlar otomobillerini çalıştıramadı hatta araçların donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Aşırı soğuk ve donun bugünden itibaren Başkent’ten ayrılacağı tahmin ediliyor.

OTOMOBİLLER DONDU, KAPILARI AÇILMADI

Havanın aşırı soğuk olması otomobilleri dondurdu. Vatandaşlar otomobillerinin kapılarını daha açmakta zorlandı. Akümülatör yani bilinen adıyla akü seviyeleri iyi olmayan otomobiller çalışmadı. Kış hazırlığı yapılmamış bazı otomobillerin ise içerisinde bulunan suları dondu. Uzmanlar ise mutlaka otomobillerin motor suları içerisinde bulunan antifrize seviyesinin ölçülmesini ve -40 dereceye kadar dayanaklı olması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde donan motor suyunun otomobile büyük hasarlar verebileceğini söylüyor.

DOĞALGAZ TÜKETİM REKORU KIRILDI

BOTAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 245 milyon metreküple 8 Ocak 2019'da kırılmıştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği 15 Ocak'tan itibaren giderek artan doğal gaz tüketimi 239 milyon metreküpü aşmıştı. Geçtiğimiz 18 Ocak gecesi ise 274 milyon metreküp günlük doğal gaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

BELEDİYE EKİPLERİ TUZLUYOR

Kar yağışı görülmemesine rağmen havada bulunan nemin aşırı soğukla birlikte asfaltta oluşturduğu buzlanmaya karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkent’in dört bir yanında devamlı tuzlama çalışmaları yürütüyor. Gün içerisinde eriyen karlarla ıslanan yolların gece donun etkisiyle buz pistine döndüğünü belirten sürücüler ekiplerin çalışmalarından memnun olduklarını ve tuzlamanın yalnızca kar yağdığında değil kışın devamlı yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

MOTOR ARALARINDA KEDİLERE DİKKAT

Şoförlere bir uyarı da hayvanseverlerden geldi. Aşırı soğuklarda sokak kedilerinin otomobillerin motor aksamının içlerine kadar girerek ısınmaya çalıştıklarını belirten hayvanseverler, sürücülerin sabahları mutlaka otomobili çalıştırmadan ön kısmında ses çıkartmaları gerektiğini söyledi. Hayvanseverler her kış mevsiminde onlarca kedinin bu denli kazalarla yaşamını yitirdiğini belirtti.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA