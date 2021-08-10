Başkent düşük riskli iller arasına girdi

Ankara, yüzde 75’i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi. Sağlık Bakanlığının aşı haritasındaki yeni rengi ‘mavi’ oldu. Bakan Koca, Ankara’nın aşı olma hızının örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşılama kampanyasında yapılan aşı sayısı 78 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde 42 milyondan fazla birinci doz, 29,5 milyondan fazla ikinci doz, 5,5 milyondan fazla üçüncü doz aşı yapıldı.

6 MİLYONU GEÇTİ

Ankara’da ise 9 Ağustos itibariyle 6 milyon 162 bin 686 adet aşı yapıldı. 3 milyon 274 bin 843 kişiye ilk doz uygulanırken, 2 milyon 427 bin 87 kişiye ikinci doz, 460 binden fazla kişiye ise üçüncü doz uygulandı. Ankara’da aşılanma yüzdesi yüzde 75,2’ye yükseldi. Böylelikle Başkent, Kovid-19 aşılamasında yüzde 75’i geçerek risk haritasında ‘mavi’ kategoriye ulaştı.

16 TANE DÜŞÜK RİSKLİ İL BULUNUYOR

Ankara, Türkiye’deki 16 düşük riskli ilin arasında yer aldı. Ülkemizdeki düşük riskli iller arasında sırasıyla şunlar yer alıyor: Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir, Amasya, Yalova, Bilecik, Hakkari, Ordu, Ankara ve Kırıkkale.

BAKAN KOCA: “ANKARA’YI ÖRNEK ALIN”

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, düşük riskli iller arasına giren Ankara’yı kutladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. “Ankara, Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

