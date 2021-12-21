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Başkent EDAŞ ekiplerinden Batı Karadeniz’de kar teyakkuzu

Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla, teyakkuzda bekleyen Başkent EDAŞ ekipleri, yüksek kesimlerdeki elektrik dağıtım hatlarında oluşan arızalara müdahale ettiğini duyurdu.
Başkent EDAŞ ekiplerinden Batı Karadeniz’de kar teyakkuzu

Başkent EDAŞ ekipleri 20 Aralık gecesi etkili olmaya başlayan ve yüksek kesimlerdeki elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olan kar yağışından müşterilerinin etkilenmemesi için sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Elektrik dağıtım hatlarının geçtiği ve kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye kadar ulaştığı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kesintisiz elektrik için mücadele veren ekipler, bu noktalardaki hızlı müdahaleleriyle şehir merkezlerinin yağıştan etkilenmemesi için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

Yağışla ortaya çıkan kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelen iletken kopuğu ve direk yıkılmaları insansız hava araçlarıyla tespit edilirken, Başkent EDAŞ ekipleri Lojistik Hizmet Merkezlerinde afete karşı hazır tutulan malzemelerle arızaları gideriyor.

VİNÇ VE JENARATÖRLER HAZIR TUTULUYOR

Başkent EDAŞ’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Başkent EDAŞ ekipleri zorlu arazilere dört çeker pick-up veya paletli araçlarla ulaşırken, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere ağaç ve direk devrilmelerine karşı çok sayıda vinç ve bölgesel enerji arzı için de jeneratörler hazır tutuluyor. Yıl boyunca bakımdan geçirdiği mevcut hatları ve yeni yatırımlarla devreye aldığı yer altı ve havai hat şebekesiyle Başkent EDAŞ, kışın tüm zorlu koşullarına rağmen kaliteli ve kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

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