Başkent EDAŞ kar kış demeden çalışıyor

Başkent EDAŞ, zorlu kış günlerinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hizmet verdiği yedi ilde, kış aylarında da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde sorumluluk bölgelerindeki altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ve uzaktan elektrik verme sistemi olan SCADA kurulumlarını sağlayan Başkent EDAŞ, olumsuz hava koşulları sebebiyle hizmet devamlılığının aksamaması için var gücüyle çalışıyor.

Başkent EDAŞ’ın zorlu kış şartlarına karşı aldığı önlemler bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirildi, şebekeye yapılan devamlı bakımlar ile yenilenme ihtiyacı olan yerlerde yatırım çalışmaları yapıldı.

Afete Karşı Drone Desteği

Sektörde yenilikçi projeler ile fark yaratan Başkent EDAŞ, zorlu kış şartlarında hız kesmeden devam edecek bakım ve onarım çalışmaları için yeni teknolojileri sahaya taşıyor. Bu yıl yine bir ilki gerçekleştirerek, hem bakım sürecinde hem de olası afet durumunda kullanılmak üzere toplamda 9 adet drone alımını tamamlandı.

Olası afet durumları için ihtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere yaklaşık 2,7 Milyon TL tutarında afet malzeme stoğu hazırlandı.

Kar yağışının yoğun olması beklenen bölgelerde kullanmak için mevcutta bulunan 5 adet paletli kar aracı hazırda bekletilmeye başlandı. Kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükü problemini çözmek için 200 adet buz yükü aparatı alımı gerçekleştirildi.

SCADA ile Uzaktan Müdahale

Başkent EDAŞ tarafından “merkezi kontrol ve veri toplama sistemi” olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebilecek. Başkent EDAŞ bölgesinde bulunan 1171 adet scadalı merkeze 2019 yılı içerisinde yapılan scada yatırımları ile 144 adet merkez daha eklenerek 1315 adete yükselmiştir. SCADA sistemini 1315 merkezine tahsis eden Başkent EDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükününün uzaktan görülmesini sağlayan Trafo SCADA sisteminin de 441 adet merkeze kurulması için çalışmalar tamamlandı.

Bölgesindeki 7 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile değer katan çalışmalara imza atmaya, uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam eden Başkent EDAŞ’ın saha ekipleri, zorlu kış şartları ile mücadele ederken 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve Alo 186 numaralı Çağrı merkezinden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek 7/24 çözüm bulmaya devam ediyor.

