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Başkent ekipleri Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in Başkent ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği küme düştü. Başkent 40 yıl sonra en üst ligde takımsız kaldı. 
Başkent ekipleri Süper Lig'e veda etti

Başkent ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda etti. 40 yılın ardından Başkent’i en üst ligde temsil edecek futbol takımı kalmadı. Ankara temsilcilerinin bir alt lige düşmesi Başkent’te üzüntüye neden oldu. 

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Başkent’in köklü takımı Türkiye kupasını  kazandığı için dönemim Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

3 YILIN ARDINDAN YENİDEN DÜŞTÜ 
Gençlerbirliği,  efsane başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda küme düşerek, 29 yıl sonra Süper Lig'e veda etmişti. Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından yeniden en üst lige yükselmişti.

İLK KEZ TEMSİL EDİLEMEYECEK
1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde Başkent'ten bir futbol takımı mücadele etmeyecek. 1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak Başkent'ten takım yer almıştı.
Ankara, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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