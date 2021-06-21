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Başkent Enerjisa'ya Aydınlatma Çağrısı

Gölbaşı Hacılar Mahallesi sakinleri cadde ve sokak aydınlatmalarının yeterli olmayışından şikayetçi. Başkent Enerjisa’yı göreve çağıran mahalleli, cadde ve sokaklarının aydınlatılmasını istiyor. 
Başkent Enerjisa'ya Aydınlatma Çağrısı

“SOKAKTA YÜRÜYEMİYORUZ”

Özellikle 1439. Sokak ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, bölgede akşamları başıboş köpeklerin dolaştığını, dışarı çıkmaya korktuklarını, yeterli düzeyde aydınlatma lambası ile sorunun önemli ölçüde ortadan kalkacağını söylüyor. 

Başkent’in gözde yerleşim yerlerinden olan Gölbaşı Hacılar Mahallesi’nde vatandaşlar cadde ve sokak aydınlatmalarının yeterli olmayışından şikayetçi. Başkent EDAŞ ve Başkent Enerjisa’yı göreve çağıran mahalleli, cadde ve sokaklarının aydınlatılmasını istiyor. 
Özellikle 1439. Sokak ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, bölgede akşamları başıboş köpeklerin dolaştığını, dışarı çıkmaya korktuklarını, yeterli düzeyde aydınlatma lambası ile sorunun önemli ölçüde ortadan kalkacağını söylüyor. 

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SOKAKLARIMIZ KARANLIK 

Gazetemize konuşan vatandaşlar “Sokaklarımız karanlık. Evimizin dışına çıkıp yürümeye korkuyoruz. Bu bölge müstakil yapılardan oluşuyor, sokaklarımız lambasız olunca bir evden bir eve yürüyerek gitmekte bile zorlanıyoruz. Bölgede çok sayıda başıboş köpek var, sokaklar da karanlık olunca akşamları dışarı çıkamıyoruz. Başkent Enerjisa ve Başkent Edaş’ı göreve çağırıyor, sokaklarımızın biran önce aydınlatılmasını istiyoruz” diyor. 

İLKSAYFA- CENGİZ TOKSARI


 

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