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Başkent güzelleşiyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkentin estetik görünüme kavuşması amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent genelinde mevsimlik bakım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başkent güzelleşiyor

Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, dal ve yaprakların daha sağlıklı büyümesi ve eski formuna kavuşması için mevsimlik budama çalışmalarını yürüten ekipler yol kenarlarında bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesinin de önünü açıyor.

Her yıl ezik, kırık ve hastalıklı olan dalları budayan ekipler, vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin incelemeleri sonucu tespit edilen noktalarda bulunan enerji nakil hatlarına temas eden, devrilme tehlikesi olan ağaçların da budama işlemini gerçekleştiriyor.

Araç ve yayaların geçişini engelleyen ağaç dalları ise güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde budanıyor.

RENGARENK BİR BAŞKENT

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İlkbahar döneminde çevre düzenlemesi, çiçek dikimi ve yeşil alan çalışmalarını da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafını rengarenk hercai menekşelerle donatıyor.

Mart ayından itibaren 240 bin 144 menekşe dikimi gerçekleştirilirken, cadde ve sokaklar, orta refüjler ile yeşil alanlar mevsimlik çiçeklerle daha da estetik görünüm kazanıyor. 

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