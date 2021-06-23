Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Yardım kolisi ayıbını sona erdiriyoruz. Alan el veren eli görmeyecek” sözleriyle tanıttığı Başkent Kart nedir, nerden nasıl alınır, nasıl kullanılır, nerelerde geçerlidir?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ’ın “Yardım kolisi ayıbını sona erdiriyoruz. Alan el veren eli görmeyecek” sözleriyle tanıttığı Başkent Kart merak konusu oldu. Özellikle internette ve sosyal medyada “ Başkent Kart nedir , nerden nasıl alınır , nasıl kullanılır , nerelerde geçerlidir ?” sorularına cevap aranmaya başladı.

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Başkent Kart nedir?

Başkent Kart, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara verdiği bir şehir kartıdır. Oluşturduğu ekosistemiyle birlikte sunduğu avantajlarla, tüm dünyada geçerli, her türlü alışveriş imkanını sunan, nitelikli sosyal yardım yapılmasını sağlayan ön ödemeli para kartı olarak gösterilmekte.

Başkent Kart ile alışveriş yapılabiliyor, fatura ödenebiliyor, para çekilebiliyor.

MASRAFSIZ FATURA ÖDEME

Temassız Ödeme teknolojisine de sahip olan Başkent Kart, Ankara Büyükşehir’in sunduğu fırsatlarla harcamalarda tasarruf da sağlıyor. Örneğin masrafsız fatura ödenebiliyor. Ulaşım kartına TL yüklenebiliyor, akaryakıt alınabiliyor, bakkallardan, marketlerden alışveriş yapılabiliyor.

Başkent Kart’a üye işyerleri

Büyükşehir Belediyesi, “Üye işyerlerinden yapılacak Başkent Kart işlemleriyle veren elin alan eli görmediği şekilde ihtiyaç sahiplerine destek olunacağını” ifade ederken, üye işyerlerinden bazıları şöyle sıralanıyor:

Göl Gross, Güreller Market, Koçaklar Market, Kayalar Süpermarket, Misbaşak, MNG Kargo, Mutfak Dünyası, Özel Bilgi Hastanesi, Saltur, Sefa Merve, Şekerciler, Şenkaya Market, Tebessüm, Tombul Market, Trend, Asil market, Ada Gross, Altınışık, Arzum, Bilgi Yayınevi, Cemre, Ece Gross, Farmanil, Gazi Gıda, Gökmar, Gold Gross…

Başkent Kart’ın internet adresi olan baskentkart.com.tr ’de merak edilen tüm sorularla ilgili bilgiler de yer alıyor.

Başkent Kart nerden nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır ?

Büyükşehir’in www.baskentkart.com.tr internet adresinden önbaşvuru yapılabiliyor. Sitede istenen bilgileri girip bir tıkla önbaşvuru yapmış oluyorsunuz.

Bu kartı banka kartlarından ayıran bir özelliği de kart aidatının olmayışı.

SADECE YARDIM ALANLAR DEĞİL HERKES KULLANABİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Kartı şöyle tanıttı:

"Vatandaşlarımızın ulaşım, alışveriş, sağlık hizmetleri ve fatura ödeme gibi işlemlerinde kullanabilecekleri Başkent Kart, Master Card altyapısıyla tüm dünyada geçerli bir şehir kartı olacak. Sadece sosyal yardım alan vatandaşlarımız için değil herkes için planlandı.

Sosyal yardım sistemini geliştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlarını şeffaf ve kolaylıkla alabilmesini sağlayacak. Sosyal yardım alan vatandaşların ve diğer kart sahiplerinin kart tasarımları aynı olacak. Sosyal yardım alan aileler, ihtiyacı olan ürünü dilediği yerden satın alabilecek. Gıda kolisi devri sona erecek.

Başkent Kart, tüm iş yerlerinde ve online alışverişlerde kullanılabilecek. Ön ödemeli kart mantığıyla ne kadar yükleme yapılırsa o kadar harcama yapılabilecek. Kredi kartı olarak kullanılabilecek. Harcama yapıldıkça ihtiyaç sahibi aileler de kazanacak."