Başkent Kart’a yüklenen yardımlarla 2 günde 14 milyon harcandı

ABB’nin ihtiyaç sahibi ve pandemide gelirini kaybeden vatandaşlara yönelik 100 milyon TL’lik yardım kampanyasında ödemeler başladı. Başkent Kart’a yüklenen yardımlarla ilk iki günde 14 milyon TL’lik harcama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal yardım kampanyası kapsamında Başkent Kart Projesi ile 232 bin 351 aileye 100 milyon TL tutarındaki destek kampanyasını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta bu kartlar vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Yavaş, yardımların sosyal yardım alan vatandaşlar ile pandemi sürecinde işini kaybeden veya geliri azalan sektör çalışanlarına yapılacağını söyledi. Öte yandan yine Yavaş’ın başlattığı ‘tekyürekankara’ yardım kampanyasına yapılan destek 17 milyon liraya yaklaştı.

TÜM ESNAFIMIZ FAYDALANACAK

Yavaş, yapılan yardımların Başkent ekonomisinde tüm esnafa yansıyacağını belirterek, “Yeni destek anlayışımız sayesinde, kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan ekonomiden semtlerdeki bütün esnaflarımız yararlanacaktır. Kart basımı bayram sonrasına kalan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta içi tamamlıyoruz. Böylece mübarek Ramazan ayında 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız” dedi.

İLK 2 GÜNDE 14 MİLYON HARCAMA YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin ise sosyal medya hesabından Başkent Kart’a yatırılan yardımlar ve harcamalar ile ilgili Cuma günü şu bilgileri paylaştı:

“Ankara'da dün bir dönüşüm başladı. Sosyal yardım alan 112.785 aileye verilen Başkent Kart'a 400'er TL'den toplan 45 milyon 114 bin TL destek yatırıldı. Kartlardan dün 6.388.806 TL, bugün 7.984.565 TL olmak üzere 106.623 işlemde toplam 14 milyon 373 bin 371 TL harcama yapıldı. Şu anda 45 milyonluk ekonomi kentin dört bir yanına yayılıyor. Koli alınan sadece bir tüccar değil; bakkal, kırtasiye, pastane, giyim mağazaları da kazanıyor. Kim neye ihtiyacı varsa pos cihazının geçtiği her yerde (bahis, tekel, kuyum hariç) alabiliyor. Dün öğle saatlerinde aynı anda o kadar yoğun harcama oldu ki, bir ara banka sistemi tıkandı. Hemen vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı atıldı; banka müdahalesiyle yarım saatte sistem yenilenerek sorun giderildi. Bize bolca mutlu vatandaşımızın mesajı kaldı.

YAKINDA TÜM VATANDAŞLARIN ÖDEME YÖNTEMİ HALİNE GELECEK

“Başkent Kart, sadece sosyal yardım alan değil yakında tüm vatandaşlarımızın kullanacağı bir ödeme yöntemi haline gelecek. Türkiye'nin en uygar sosyal yardım sistemini inşa ediyoruz. Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, yakında düzenlenecek lansmanda detayları kamuoyu ile paylaşacak.”

YARDIM KAMPANYASINDA 17 MİLYONA YAKLAŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak diyerek başlattığı ‘tekyürekankara’ yardım kampanyasında ise bağışların miktarı 17 milyon liraya yaklaştı. Bu kapsamda Başkent’te;

*45 bin su faturası

*2 bin 270 Ankara Kart yüklemesi

*15 bin nakit yardım

*192 bin siparişi alınan iftar paketi

*30 bin siparişi alınan yardım kolisi

*1 milyon 926 bin TL toplam ödenen tutar

*134 bin toplam yükleme tutarı

*3 milyon 997 toplam nakdi yardım tutarı

*4 milyon 817 Bin toplam ödenen tutar

*5 milyon 772 bin toplam ödenen tutar

yardımı yapıldı.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA