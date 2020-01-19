Başkent metrosunun 'sevimli' güvenlikçileri

Ankara metrosunun güvenliğini sağlayan "Endo" ve "Rio" isimli K-9 köpekleri, yolculara güven ve huzur verirken hayvan sevgisi de aşılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin metro istasyonlarında güvenliği sağlamak için görev yapan kadrolu K-9 köpekleri, sevimlilikleriyle insanlara hayvan sevgisi aşılarken, huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlara göz açtırmıyor.

Ankara Metrosu Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünün Macunköy'deki bakım onarım merkezinde, toplumsal amaçlı özel güvenlik eğitimleri kapsamında, merdivenden yüksek atlamaya ve denge tahtasına kadar birçok eğitim aracının bulunduğu alandaki testlerden başarıyla geçen K-9 köpekleri, görevlerine başlıyor.

Metroda, taşkınlık yapan, yolculara rahatsızlık veren ve maddi zararlara neden olabilecek şahısları özel komutlarla yakalayan K-9 köpekleri, caydırıcı özellikleriyle maçlardan sonra, gösterilerde ve benzeri durumlarda olayların çıkmasını engelliyor.

Eğiticilerinin nezaretinde istasyonlar arasında devriyeye çıkan "Endo" 8, "Rio" ise 6 yıldır metroda güvenliği sağlıyor.

K-9 köpekleri hakkında bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Güvenlik İşletmeleri Yöneticisi Mustafa Başaran, 2006'dan itibaren metrolarda güvenlik ve asayişi sağlamak için K-9 köpeklerinden yardım aldıklarını söyledi.

Köpeklerin mesaiye başlamadan önce eğiticileriyle taktiksel çalışmalarda bulunduğunu belirten Başaran, "Oyun olarak başladığımız eğitimleri, metrolarda görev olarak tamamlıyoruz. Köpeklerin periyodik bakım ve yeme alışkanlıkları konusunda veterinerlerden destek alıyoruz. Köpeklerimizin ağzı görev başında her zaman maskelidir." bilgisini verdi.

"Köpek sayısını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor"

Başaran, köpeklerin insanlara davranış şekli konusunda çeşitli eğitimlerden geçtiğine dikkati çekti.

Geçmiş yıllarda görev yapan iki K-9 köpeğinin emekli olduğunu bildiren Başaran, Ankaralıların metrolarda güvenli yolculuk yapmaları için eğitimli köpek sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Başaran, "Şu anda 6 yavru köpeğimiz var. Onlara eğitim veriyoruz. Köpeklerimizde kabiliyet başarısı olmazsa göreve çıkarmıyoruz. Misafirlerimizin güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak ilk hedefimiz. Bunlar bizim kadrolu köpeklerimiz. Hem köpeklerimiz hem de bakıcı arkadaşlarımız tamamen sertifikalarını almış, göreve hazır durumdadır." ifadelerini kullandı.