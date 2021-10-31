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Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Açılışını 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Başkent Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralılar, Başkent Millet Bahçesi'ne gelerek vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, yeşil alanda temiz hava alırken bazıları bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Çocukların ise oyun parklarında oynadığı, düzenlenen etkinliklere katıldığı görüldü. Bazı gençler de 1320 metrekarelik olimpik standartlardaki kaykay pistinde kaykay sürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında çocuklara şapka, çöp kutusu, hikaye ve boyama kitapları ile çeşitli oyunlar hediye edildi, ziyaretçilere yiyecek ikramında bulunuldu.

Öte yandan, açılış etkinlikleri kapsamında sanatçı Oğuzhan Koç konser verdi. Ziyaretçiler, konsere yoğun ilgi gösterdi.

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"Bence Ankara'nın bir eksiğiydi"
Millet bahçesine gelen ziyaretçilerden Samet Yıldırım, hafta sonunu değerlendirmek için ailesiyle buraya geldiğini belirterek, "Yapan, yaptıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Ailesiyle ziyarete gelen Abdulhamit Mermer ise Ankara'da hafta sonu gezecek yer aradıklarını, bu anlamda millet bahçesinin Ankara'nın ihtiyacını karşılar nitelikte olduğunu ifade etti.

Abdulnasır Güneş de "Bence Ankara'nın bir eksiğiydi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok güzel bir park. Biz de eşim ve çocuğumla bu hafta sonu geldik. Buradaki alanları geziyoruz. Çevre Bakanımıza buradan teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Başkent Millet Bahçesi'nde, çok sayıda kitabın yer aldığı Millet Kıraathanesi'nin yanı sıra çocuk kulübü, oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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