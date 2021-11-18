Başkent Millet Bahçesi’ndeki Tam Bana Göre Festivali konserler ve etkinliklerle devam ediyor

Başkent Millet Bahçesi’ndeki Türkiye’nin 81 ilinden belediyelerin ve gençlerin katıldığı “Tam Bana Göre Festival” doludizgin devam ediyor. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde her gence hitap eden etkinlikler bulunuyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” doludizgin devam ediyor. Türkiye’nin 81 ilinden belediyelerin ve gençlerin katıldığı renkli festivalde birbirinden farklı etkinlik, eğitim, tiyatro, sinema, e-spor etkinlikleri, konferans ve atölyeler yer alıyor. Festival alanında ünlü sanatçılar gençleri eğlendirirken, düzenlenen söyleşilerle gençlerin kültürel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Festivalde, AK Parti belediyeleri faaliyetlerini sergileyerek, hizmetlerini anlatabiliyor. Belediyeler yöresel lezzetlerini de sunuyor. Dolu dolu geçen festivalde gençler kendilerine göre bir etkinlik buluyor. Tam Bana Göre Festival, 21 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Ankara’daki ilçe belediyeler festival alanında yerini aldı.

Bana Göre Festivali’nde Pursaklar Belediyesi, ilçeyi tanıtmaya başladı. Kurulan stantta ziyaretçilerini ağırlayan Pursaklar Belediyesi, gençlere yönelik yapmış olduğu projeler hakkında bilgiler verirken, gençlerin Ankara kedisini ve Ankara tavşanını yakından tanıma imkânı sağlıyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyor, gençlere çok büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük festival organizasyonunda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Tam gençlere göre. Yerimizi aldık” dedi.

GENÇLERİN YANINDAYIZ

Festival alanında yerini alan Kahramankazan Belediyesi ise ziyaretçilere belediyelerinin gençlere yönelik geliştirdiği proje ve ürettiği hizmetleri anlatıyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini kurduklarını anlattı. Bu şirketin şimdilik 2 bin 500 aboneye ulaştığını anlatan Oğuz, önümüzdeki süreçte önce Ankara’ya daha sonra ise Türkiye’ye açılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Oğuz ayrıca ilçelerinde ikamet eden ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinde öğrenim gören 500 üniversite öğrencisine aylık 200’er TL burs verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz geleceğimiz dedik, ‘onlara burs vereceğiz’ dedik. Kahramankazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği’ni kurduk. 2019’da 150 ve 2020 yılında ise 300 öğrencimize üniversite öğrencimize burs verdik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 500 üniversite öğrencimize ayda 200’er TL burs veriyoruz” dedi. Pandemi sürecinde geliştirdikleri EBABÜS projesiyle internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin derslerinden geri kalmamalarını sağladıklarını söyledi. Oğuz, “Gençleri seviyoruz. Gençlerimizin her zaman yanındayız, her zaman destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

FİKİR VE PROJELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Altındağ Belediyesi ise sıfır atık ile ilgili eğitici ve öğretici oyun oynanabilen “Sıfır Atık Sanal Gerçeklik Simülasyonu”, “Hızlı Belediyecilik” temalı Formula-1 simülasyon aracı, hizmet ve projelerini tanıttı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Gençlerin ne istediği, nelerden etkilendiği, nasıl düşündüğüne ilişkin birçok soruya cevap arıyor ve buna göre fikir ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yolda azimle yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

NİTELİKLİ NESİLLERİN TEMELİNİ ATMAYA DEVAM

Mamak Belediyesi, festivalde tarımdan teknolojiye, eğitimden spor kadar birçok alandaki projelerini tanıttı. Festivalde gençler Mamak’ı yakından tanıma fırsatı buluyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Nitekim bu çalışmalar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldük. ‘Tam Bana Göre Festivali’nde açtığımız stantta gençlerimizi, onlar için yapılan yatırımları ve gelişmeleri yakından görmeye davet ediyorum. Mamak Belediyesi olarak eğitimli, nitelikli ve donanımlı nesillerin temelini atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA