‘Başkent Mobil’ kamuoyuna tanıtıldı

Online Belediye hizmetlerinin tek çatıda toplandığı ‘Başkent Mobil’ uygulaması dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkentlilerin hayatını kolaylaştırması hedeflenen Türkiye’de ilk dünyada ise sayılı Başkent’te bulunan, ‘Başkent Mobil’ dün kamuoyuna tanıttı. Belediye hizmetlerinin pek çoğunun tek çatı altında toplandığı uygulamada canlı yayınlar, engellilerin EGO otobüsleri ile iletişimi, otobüslerde ücretsiz wifi sayesinde anlık anket ve şoförün nabzını ölçme gibi pek çok yenilik bulunuyor. Başkan Yavaş, “Belediyemizi dünya kentleriyle rekabet eder hale getirme yolunda önemli bir adım attık. Bunun gururunu yaşıyoruz.”

CANLI YAYINLAR

“WEB TV sürekli olarak yayın yapacak. Belediye hizmetleri sunumlarında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda ihaleler izlenebilecek. Belediye Meclisi yine canlı yayınlanırken Büyükşehir’e ait araçların nerede hangi hizmeti verdiğini görebilecek. Park ve bahçelerde bulunan kameralar uygulama üzerinden izlenebilecek. Belediyenin yaptığı yol, kanalizasyon, kar küreme asfalt çalışması yayınlanacak.”

SESLİ, GÖRÜNTÜLÜ BİLDİRİM

“Ankaralılar uygulama içerisinde bulunan acil bildirim butonuna sesli, görüntülü ya da yazılı mesajı konumlu olarak anında bildirim gönderebilecek. Yine kadınlar için mor acil butonu bu bölümde yer alacak. Sokağında, mahallesinde ya da gittiği yol üzerinde bir caddede gördüğü yol bozukluğunu kısacası vatandaş yaşadığı sorunları anlık olarak uygulama üzerinden Büyükşehir’e gönderecek.”

ASKİ’NİN ONLİNE İŞLEMLERİ

“ASKİ’nin abonelik işlemleri uygulama üzerinden yapılabilecek. Abonelik işlemleri yapılırken yine anlık su kesintisi bilgileri oradan yayınlanacak.”

ENGELLİLERE KOLAYLIK

“Yine engelli vatandaşlar bulundukları duraktan uygulama sayesinde şoförlere bildirim gönderebilecek. Bu sayede şoförler durağa hazırlıklı şekilde gelecek.”

MECLİS KARARLARI, İHALE DUYURULARI

“Uygulama üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararları, Belediyenin ihale duyuruları, gülük definleri görebilecek. Şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından bütçeyle ilgili verilen bilgiler oradan paylaşılacak.”

ANKARAKART İŞLEMLERİ YAPILACAK

“Ankarakart dolum işlemleri, otobüsün nerede olduğu ve bakiye sorgulama gibi işlemler de yine Başkent Mobil’in içerisinde olacak.”

GÖNÜLLÜ OLUNABİLECEK

“Belediye faaliyetlerine gönüllü olarak katılmak isteyenler uygulama üzerinden kayıt olabilecek. Belediye ve vatandaş arasındaki bağı güçlendirmek isteyen proje sayesinde büyük bir gönüllü başvurusu olan havuz oluşturulacak.”

“ANKARA’YI BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

“Muhtarlar ve Büyükşehir arasında hızlı ve etkili iletişim sağlanmaya devam edecek. Mahalle sorunları anında bildirimle belediyemize gelecek. Yine 3 ay önce başlattığımız Muhtar mobil uygulaması sayesinde şikayetlerin yüzde 25’i aynı gün içerisinde çözüldü. Muhtarlar bizim elimiz kolumuz. Ankara’nın tamamına onlar sayesinde ulaşıyoruz.”

ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEBİLECEK

“Başkent’in sosyal hayatını da yine Ankaralılar uygulama üzerinden takip edebilecekler. Tiyatro, sinema, konser, seminer, söyleşi, gezi rehberi gibi bilgiler uygulamada yer alacak. Ayrıca kişiye özel Başkent’te gezi rehberi düzenlenecek.“

OTOBÜSLERDE ÜCRETSİZ Wİ-Fİ

“Belediye otobüslerinde ücretsiz wi-fi olacak. Aynı zamanda şoförlerin kollarına takılan bileklik sayesinde onların da nabızları ölçülecek. Otobüslerin giriş kapılarına ekranlar yerleştirilerek şoför hakkında anket yapılacak.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA