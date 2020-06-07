Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte 7.142.538.918 milyara ulaştı. Peki, ülkelerin başkantleri nüfusları kaç? Dünya başkent nüfusu sıralamasında Ankara kaçıncı sırada? Sizler için 30 önemli ülkenin başkent nüfuslarını sizler için derledik.

Dünya nüfus sıralamasın Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya olarak sırayla devam ediyor. Peki, ülkelerin başkentlerinin nüfus sıralamasında aynı şekilde mi? Dünyanın en kalabalık başkenti neresi? Dünyanın en kalabalık başkenti hangisidir? Dünya’nın en büyük nüfuslu başkenti neresidir? Başkent nüfusları 2020 Başkent nüfusu sıralamasında Ankara kaçıncı? Gelin birlikte haberimize bakalım…

30 önemli ülkenin başkent nüfusları;

- Hindistan 2020 yılında 1.339.686.732 nüfusa sahip oldu. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin nüfusu son kayıtlara göre 21 milyon 75 bin.

Pekin nüfusu kaç?

- Çin 2020 yılında 1.386.220.000 nüfusla Dünya’da lider konumda Ancak başkent yoğunluğu bakımından 2. sırada yer alan Pekin’in nüfusu ise 21 milyon 54 bin.

Moskova nüfusu kaç?

- Rusya 2020 yılında 144.533.000 nüfusa sahip oldu. Rusya’nın başkenti Moskova nüfusu son kayıtlara göre 11 milyon 92 bin.

- Kore Cumhuriyeti 2020 yılında 51.245.707 nüfusa sahip oldu. Kore’nin başkenti Seul nüfusu son kayıtlara göre 9 milyon 776 bin.

- Endonezya 2020 yılında 264.704.986 nüfusa sahip oldu. Endonezya’nın başkenti Cakarta nüfusu son kayıtlara göre 9 milyon 608 bin.

- Mısır 2020 yılında 97.055.393 nüfusa sahip oldu. Mısır’ın başkenti Kahire nüfusu son kayıtlara göre 9 milyon 500 bin.

Tokyo nüfusu kaç?

- Japonya 2020 yılında 126.995.000 nüfusa sahip oldu. Japonya’nın başkenti Tokyo nüfusu son kayıtlara göre 9 milyon 273 bin.

Londra nüfusu kaç?

- İngiltere 2020 yılında 65.382.556 nüfusa sahip oldu. İngiltere’nin başkenti Londra nüfusu son kayıtlara göre 8 milyon 982 bin.

- Bangladeş 2020 yılında 164.800.000 nüfusa sahip oldu. Bangladeş’in başkenti Dakka nüfusu son kayıtlara göre 8 milyon 906 bin.

- Meksika 2020 yılında 129.273.473 nüfusa sahip oldu. Meksika’nın başkenti Meksiko nüfusu son kayıtlara göre 8 milyon 855 bin.

- İran 2020 yılında 81.016.926 nüfusa sahip oldu. İran’ın başkenti Tahran nüfusu son kayıtlara göre nüfusu 8 milyon 694 bin.

- Tayland 2020 yılında 65.931.550 nüfusa sahip oldu. Tayland’ın başkenti Bangkok nüfusu son kayıtlara göre 8 milyon 281 bin.

- Vietnam 2020 yılında 92.695.121 nüfusa sahip oldu. Vietnam’ın başkenti Hanoi nüfusu son kayıtlara göre 8 milyon 54 bin.

- Kolombiya 2020 yılında 48.747.708 nüfusa sahip oldu. Kolombiya’nın başkenti Bogota nüfusu son kayıtlara göre 7 milyon 713 bin.

- İspanya 2020 yılında 46.445.828 nüfusa sahip oldu. İspanya’nın başkenti Madrid nüfusu son kayıtlara göre 6 milyon 642 bin.

- Brezilya 2020 yılında 209.381.432 nüfusa sahip oldu. Brezilya’nın başkenti Rio’nun nüfusu son kayıtlara göre 6 milyon 32 bin.

Ankara nüfus kaç?

- Türkiye 2020 yılında 83.154.997 nüfusa sahip oldu. Türkiye’nin başkenti Ankara nüfusu son kayıtlara göre 5 milyon 639 bin 076

- Kenya 2020 yılında 45.389.112 nüfusa sahip oldu. Kenya’nın başkenti Nairobi nüfusu son kayıtlara göre 4 milyon 397 bin

- Almanya 2020 yılında 82.079.684 nüfusa sahip oldu. Almanya’nın başkenti Berlin nüfusu son kayıtlara göre 3 milyon 769 bin.

- Etiyopya 2020 yılında 92.205.000 nüfusa sahip oldu. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa nüfusu son kayıtlara göre 3 milyon 500 bin.

- Ukrayna 2020 yılında 42.590.879 nüfusa sahip oldu. Ukrayna’nın başkenti Kiev nüfusu son kayıtlara göre 2 milyon 884 bin.

- İtalya 2020 yılında 60.665.551 nüfusa sahip oldu. İtalya’nın başkenti Roma nüfusu son kayıtlara göre 2 milyon 873 bin.

- Fransa 2020 yılında 66.932.099 nüfusa sahip oldu. Fransa’nın başkenti Paris nüfusu son kayıtlara göre 2 milyon 148 bin.

- Arjantin 2020 yılında 43.590.368 nüfusa sahip oldu. Arjantin’nin başkenti Buenos Aires nüfusu son kayıtlara göre 2 milyon 89 bin

- Tanzanya 2020 yılında 50.142.938 nüfusa sahip oldu. Tanzanya’nın başkenti Dodoma nüfus son kayıtlara göre 2 milyon 84 bin.

- Kongo Cumhuriyeti 2020 yılında 65.705.093 nüfusa sahip oldu. Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazzaville nüfusu son kayıtlara göre 1 milyon 696 bin.

- Filipinler 2020 yılında 103.242.900 nüfusa sahip oldu. Filipinler’in başkenti Malina nüfusu son kayıtlara göre 1 milyon 78 bin.

- Pakistan 2020 yılında 197.160.111 nüfusa sahip oldu. Pakistan’ın başkenti İslamabat nüfusu son kayıtlara göre 1 milyon 15 bin.

- Myanmar 2020 yılında 52.916.691 nüfusa sahip oldu. Myanmar’ın başkenti Nepodi nüfusu son kayıtlara göre 930 bin.