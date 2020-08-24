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Başkent sokaklarında renkli kış hazırlığı

Kış hazırlıklarını hızlandıran Başkentli hanımlar; biber, kabak, patlıcan gibi sebzeleri balkonlara asarak kurutmaya bıraktı. Sebzeler Başkent sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.
Başkent sokaklarında renkli kış hazırlığı

Yaz mevsiminin bitmesine sayılı günler kala Başkentli hanımlar kış hazırlıklarını hızlandırdı. Yufka, pestil, tarhana gibi yiyeceklerin hazırlıklarını tamamlayan hanımlar şimdi ise kendi yetiştirdikleri veya pazardan aldıkları biber, dolma biber, kabak, domates, patlıcan gibi sebzeleri bir işlemden geçirdikten sonra iplere dizerek, kurutmaya bıraktı.

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YAZ FİYATINA KIŞIN TÜKETME İMKÂNI
Yaz mevsiminde taze bir şekilde pazardan alınan sebzeler, belirli bir işlemden geçirildikten sonra iplere dizilerek kurutulmaya bırakılıyor. Kışın hava şartlarından dolayı pahalı olan sebzeler, böylelikle uygun fiyata kışın da tüketilmiş oluyor.

BESİN DEĞERİ İKİ KATINA ÇIKIYOR
Sağlıklı beslenmenin yollarından biri olan sebze kurutma, uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Kurutulan sebzelerin besin değerlerinin iki katına çıktığını belirten uzmanlar, doğru kurutma yöntemi kullanıldığında sebzelerin sağlıklı bir şekilde tüketilebileceğini belirtiyor.

AÇIK HAVADA YA DA GÖLGEDE KURUTULUYOR
Sebzeler açık havada ve gölgede olmak üzere iki şekilde kurutulabiliyor. Sebzeleri güneşte kurutmak için çatı veya balkonları kullanılıyor. Gölgede kuruturken ise sebze ve meyveler güneş görmeyen ve hava akımı olan serin bir yerde bekletiliyor. Kurutma işlemi ne kadar uzun sürerse besin değeri de o kadar yüksek oluyor. Bu yüzden kurutma işlemi gerçekleştirilecek zaman havanın çok sıcak olmamasına dikkat ediliyor.

PAZARLARDA, MARKETLERDE YOĞUNLUK
Kurutmalık hazırlıkları nedeniyle pazarlarda, marketlerde bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, uygun fiyata buldukları mevsim sebzelerini kilolarca alarak kurutmaya bırakıyor.   

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NASIL HAZIRLANIYOR?
Kışın tüketilmek üzere şimdiden hazırlanan kurutmalıkların yapımı ise bir hayli kolay. Kurutulacak sebzeler, temin edildikten sonra bir bıçak yardımı ile küçük bir işlemden geçiriliyor. Kimi sebzenin kabuğu soyulurken kiminin ise içi oyuluyor. Parça parça kesilen sebzeler bir iğne yardımı ile ipe sıralı bir şekilde geçiriliyor. Ardından bol güneş alan bir yere kuruması için asılıyor. Kuruyan sebzeler, buzluklara kaldırılıyor. Kışın tüketilmeye hazır hale geliyor.  

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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