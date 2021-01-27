Başkent trafiği nefes aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son 1 yıllık süreçte tamamladığı köprülü kavşaklar Başkent trafiğinde büyük rahatlama sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından son 1 yıl içerisinde Başkent’te Yaşamkent Konutkent’te 2 köprülü kavşak, Başer Kavşağı’nda 1 köprülü kavşak, Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi’nde 2 köprülü kavşak, Hasköy Eski Fruko’da 1 köprülü kavşak yapılarak hizmete girdi. Hizmete girdiği andan itibaren bu köprüler Başkent’in kanayan yarası konumundaki trafik sıkışıklıklarını büyük ölçüde rahatlattı. Vatandaşlar, “Yıllardır sorunların yaşandığı ancak çözümün gelmediği noktalardı. Mansur Yavaş’la birlikte bu sorunlar çözüldü ” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İstasyon Caddesi, Turan Güneş Bulvarı, Şaşmaz’da birden fazla köprülü kavşak çalışmasını tamamladığında Başkent trafiğinin daha da rahatlatılması hedefleniyor.

AYAŞ YOLU ve ETİMESGUT RAHATLADI

Başkent’in önemli ana arter yollarından olan Ankara Ayaş Yolu Bulvarı üzerinde yapılan Başer köprülü kavşağı bölgede yaşanan trafiği ciddi şekilde rahatlattığı görülüyor. Özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde uzun kuyrukların oluşmadığı ve vatandaşların eskiden zamanlarının çoğunu alan Başer Kavşağı’ndan hızlıca ilerlediği görülüyor. Kavşağın yan yollar inşaatı ekipler tarafından hızlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Uzun yıllardır Etimesgut ve Sincan halkının trafiğinde uzun zamanlar kaybettiği Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi ve Eski Hava Hastanesi kavşağında ise rahatlama gözle görülür şekilde dikkat çekiyor. Yapılan 2 köprülü kavşaktan hızla ilerleyen araçlar merkez yönüne rahatça ilerlerken ileride yapılması planlanan İstasyon Caddesi’nde yavaşlamaya başlıyor.

GİRİŞ ÇIKIŞ YOLLARI RAHATLADI

Eskişehir Yolu üzerinde Yaşamkent ve Konutkent’e yapılan köprülü kavşaklar özellikle Başkent’e girişleri ciddi şekilde rahatlattı. Hafta sonları Başkent’e dönüşlerde uzun kuyruklar oluşurken kavşakların yapılmasıyla bu sorun ortadan kalktı. Polatlı ve Sincan Temelli’nin merkezle ulaşımı hızlanmış oldu. Havaalanına ulaşımı rahatlatan Hasköy Eski Fruko Kavşağı’nda da çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı ve bir kısmı trafiğe açıldı.

YENİ KÖPRÜLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başkent’in en önemli iki büyük yolu İstanbul Yolu ile Eskişehir Yolu arasındaki bağlantılardan biri olan Şaşmaz Sanayi Bulvarı’nda 2 köprülü kavşak yapımına devam ediliyor. Bu kavşaklar Şaşmaz’ın trafiğini rahatlatarak vatandaşların trafikte büyük zaman kaybetmesini önleyecek. Bir milyonu aşan Sincan ve Etimesgut’un kanayan yarası İstasyon Caddesi’ne ise alternatif 3 adet köprülü kavşak barındıracak bulvar yapılmasıyla bölge trafiğinin rahatlatılması planlanıyor. Yine trafiğin en çok sıkıştığı noktalardan olan Turan Güneş Bulvarı’nda TRT’ye üst geçit köprü ile Panora Kavşağı’na alt geçit köprü yapılarak trafiğin rahatlatılması planlanıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA