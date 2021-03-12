Başkent Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent Üniversitesi sınavla araştırma görevlisi alımı yapacak.
Alımlar Fen Edebiyat ile Güzel Sanatlar fakültelerine yapılacak.
Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına gerçekleştirecekler.
Son başvuru tarihi 26 Mart 2021. Sınav tarihi ise 30 Mart 2021.
Sonuçlar 31 Mart 2021 tarihinde açıklanacak.
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