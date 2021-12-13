Başkent yeni otobüslerine kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e kazandırılan ve bugün seferlere başlayan 85 otobüs için “Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri İle Buluşuyor” programı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımı ile gerçekleştirilen törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “2022 yılı sonunda 355’i yeni otobüs ve 22’si dönüştürülmüş elektrikli otobüs olmak üzere 377 aracımızı Ankaralıların hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Başkent’te en son otobüs alımının 2013 yılında gerçekleştiğini ve hizmet veren mevcut otobüslerin dünyaya kıyasla iki kat daha yaşlı olduğunu her fırsatta vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, yeni otobüs alımı için ısrarlı mücadelesi sonucu Başkent’e kazandırılan otobüslerin ilk teslimatı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde ilk seferlerine çıkmadan önce 85 otobüs için EGO 3. Bölge Yerleşkesi’nde “Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri İle Buluşuyor” programı düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir, Milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve bürokratları, STK temsilcileri ile çok sayıda muhtar katıldı.

GENEL BAŞKANLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan övgüyle bahsetti:

“2013’den bu yana otobüs alınmıyorsa bir sorun var demektir ve otobüs almak için çabalayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorun çıkarılıyorsa engel var demektir, eğer milyonlarca evladımız internete ulaşmıyorsa pandemi döneminde olsun veya olmasın bir sorunumuz var demektir. Eğer yüzbinlerce çocuğumuz yatağa aç giriyorsa bir sorun var demektir, eğer gençlerimiz geleceklerinden kaygı duyuyorsa ve biz yurt dışına nasıl gideriz diye düşünüyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Türk lirası yabancı paralar karşısında pula dönüyorsa bir sorunumuz var demektir. Değerli arkadaşlar Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel ifade etti 4 milyar lira borç ödedim ve otobüs kredisi hariç banka kredisi çekmedim dedi. Demek ki borç almadan da bir kenti yönetebiliyorsunuz. Sayın başkan çılgın projelere ihtiyacım yok dediniz bu memleketin çılgın projelere değil akıllı adamlara ihtiyacı var. Bütün Ankaralıların önünde söylemek istiyorum sizlere teşekkür ediyorum.’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara’da yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Böylesine hayırlı bir işe şahitlik ettiğim için çok mutluyum. Bugün Sayın Mansur Yavaş’ın dün olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortaya koyduğu performansı, hakkındaki en küçük suçlamaların vatandaşın gözünde bulunmadığı, hem dürüst hem çalışkan hem de somut sonuçlar alan biri olarak vatandaşın yanında durduğunu görüyoruz. Herkesin huzurunda söylüyorum Allah sizden razı olsun, arkadaşlarınızdan razı olsun, biz sizden razıyız inşallah Ankaralılar da sizlerden razı olur.”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da törende yaptığı konuşmada, “2019 yerel seçimleri ile birlikte hepimiz gönlü mutmain bir şekilde Ankara’nın üstündeki örtünün kalkması Ankara Büyükşehir Belediyesinde niyetinden emin olduğumuz Sayın Başkan olmak üzere yönetimi olduğu bir Ankara sakini olarak bizler de gönül rahatlığı içerisindeyiz. Milletin ihtiyacından ziyade işte Ankapark’a 801 milyon dolar harcanmış ama bunun hesabı sorulmuyor o açıdan idari, siyasi ve adli denetimin yapılamadığı bir ülkede bu maliyeti vatandaşımız ödüyor” dedi.

YAVAŞ: “VATANDAŞLARIMIZIN DERTLERİNİ EN AZA İNDİRMEK ADINA HAREKETE GEÇTİK”

“Seçim sürecinden önce de seçimlerin ardından da hep iki noktaya dikkat çekmiştik” diyerek konuşmasına başlayan Yavaş, şöyle konuştu:

“Birincisi şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hâkim kılmaktı. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla ‘Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’ ve ‘Uluslararası Şeffaflık Ödülü’ dahil birçok ödülü 6 milyon Ankaralı adına aldık. İkincisini ise halkın sağlığı ve halkın canını önceleyen bir belediyecilik anlayışı ortaya koymaktı. Biz farklı olmalıydık, öznemizi insan hayatını kolaylaştıran, hemşehrilerimizin refahını arttıran ve sağlığını düşünen bir anlayış olarak belirlemeliydik. 2013 yılından beri otobüs alınmadığı için karda, güneşte, yağmurda beklemek zorunda kalan, tıka basa dolu otobüslerde zorluk yaşayan vatandaşlarımızın dertlerini en aza indirmek adına derhal harekete geçtik.”

2010 yılında Ankara nüfusunun 4 milyon 460 bin iken 2 bin 37 otobüsün hizmet verdiğini hatırlatan Yavaş, “2020 yılında ise nüfusu 5 milyon 663 bin olan Ankara’nın otobüs sayısı 1547’ye geriledi. 2013 yılından günümüze kadar Ankara nüfusu yüzde 12 artarken, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki faal araç sayısı yüzde 21’e düşmüştü. Bu ters orantı sadece rakamların değil aynı zamanda bir yönetim anlayışının da tersliğini ortaya koyuyordu. Daha da vahimi, filomuzun yaş ortalaması 12 idi. İşte bu durum göreve gelir gelmez bize yeni sorumluluklar yüklemişti. Hemen harekete geçip görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı tamamladık. Süreç devam ederken nasıl zorluklarla karşılaştığımızı tüm kamuoyu takip etti ancak nihayetinde buradayız ve Ankaralı hemşehrilerimizle yeni otobüslerimizi buluşturacağımız için huzurluyuz” dedi.

“VİCDANİ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

“Göreve başladığım günden bugüne kadar şeffaf belediyeciliğin hem vicdani mutluluğunu hem de yararını yaşıyorum” diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, otobüs alım sürecindeki ihalelerin de canlı yayınlandığını belirterek 282 adet olarak açıklanan otobüs sayısının yapılan açık ihale sonucunda 301 adede ulaştığını hatırlattı.

Yavaş, 91 bin 621 metrekarelik alanda kurulan, içerisinde 4 katlı hizmet binası, 14 kanallı atölye binası, CNG ve doğalgaz istasyonları ile 44 milyon TL’ye mal olan EGO 3. Bölge Yerleşkesi’nde yapılan programda teslimatı yapılan ve seferlerine başlayan otobüslerle ilgili şu bilgileri de paylaştı:

“Bu 301 adet otobüsün 168 adedi Mercedes marka doğal gazlı körüklü olacak. Bugünkü ilk teslimat sonucu 33 adet doğal gazlı körüklü otobüsümüz sefere başlayacak. Yine Mercedes marka 105 otobüsümüz ise doğalgazlı solo olarak adlandırılan sınıfta yer alıyor. Bugün teslim aldığımız 21 adedi hemen seferlere başlayacak. Otokar marka 28 adet dizel körüklü otobüsümüzün ise bugün tamamını teslim aldık. Bu otobüslerimiz de hemen seferlerine başlayacak. Toplam 301 adet otobüsümüzün 82 adedi bugünden itibaren hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bununla birlikte, Avrupa Birliği programı kapsamında 3 adet yerli üretim otobüs de belediyemize hibe edildi. Bu 3 çevreci ve yeni nesil otobüsümüzü de bugünden itibaren Ankara caddelerinde görmeye başlayacağız.”

“YENİ OTOBÜSLER EN ÇOK TALEP EDİLEN HATLARDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK”

Devlet Malzeme Ofisi’nden alınan 51 adet 8 metrelik otobüslerin eylül ayında hizmete sunulduğunu ve belediye iştiraki BELKA’nın da eski otobüsleri elektrikliye dönüştürdüğüne dikkat çeken Yavaş, “Tüm bu çalışmalar sonucunda 2022 yılı sonunda 355’i yeni otobüs ve 22’si dönüştürülmüş elektrikli otobüs olmak üzere 377 aracımızı Ankaralıların hizmetine sunmuş olacağız. Hemşehrilerime bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yeni otobüslerimiz geldikçe en çok yoğunluk yaşanan, bizden en çok otobüs talep edilen hatlarda hizmet vermeye başlayacak. Başkent 153 ve sosyal medya üzerinden gelen talepleri de yapay zeka kullanarak tespit ettik” diye konuştu.

Otobüslerin rengini ve tasarımını katılımcı belediyecilik anlayışı gereği Ankaralıların belirlediğini vurgulayan Yavaş, “Başkent Mobil uygulaması üzerinden oylamaya sunduğumuz tasarımlardan en çok oyu alan kırmızı renkli, hitit güneşli tasarım oldu” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET ETME SEVDASINDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

“Ne olursa olsun, hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, hemşehrilerimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmeyeceğiz. İnsan odaklı, insan canını önceleyen, doğru ulaşım projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Göreve gelir gelmez bir gecede çıkarılan kararname ile bütçemiz alt üst oldu. Bakanlığın yaptığı ama bütçesi belediyeden kestiği metro ödemelerinin prosedürü bir gecede tek taraflı olarak değiştirildi. Eski prosedüre göre bizim 2019-2020 ve 2021 yılını kapsayan 3 yıllık süreçte 28 milyon 408 bin TL ödememiz gerekiyordu ancak yapılan değişiklikle biz bu 3 yılda tam 657 milyon 511 bin TL ödeme yaptık. Dikkatinizi çekiyorum, 23 kat fark var. Eski sistemle 246 yılda geri ödenecek tutar kararname sonucunda 11 yılda ödenmiş olacak. Tabii ki bunlar mazeret değil. Sadece bu otobüsler için 5 milyon Euro kullanıldı. 4 milyara yakın borç ödedik. Bir kuruş bankaya da borçlanmadık. Kredi sözleşmemizi imzaladığımız günden bugüne kadar kur farklarının Belediyemize getirdiği ek yük maalesef yaklaşık 300 milyon lira oldu.”

“TOPLU ULAŞIMA ZAM YAPMAMA KONUSUNDA DİRENİYORUZ”

“Uzun süredir ulaşım fiyatlarında zam yapmama konusunda direniyoruz” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Yavaş, devam eden ulaşım projeleri hakkında da bilgiler verdi:

“Mevcut ekonomik şartlar ve gider maliyetlerindeki artışları göz önüne aldığımızda, toplu taşıma ücretinin 6 liranın üzerinde olması gerekiyordu. Çılgın projelere para harcayabilirsiniz ama bizim önceliğimiz insan ve insan sağlığıdır. Ben bu durumu seçim öncesi bilmiyordum. 108 köyün açıktan akan kanalizasyonunu kapattık, yağmurda sürekli sel basan arabaların yüzerek gittiği yerlerdeki altyapı yatırımlarına öncelik verdik. Araçların en çok kaza yaptığı yerlerde köprülü kavşaklar yaptık, çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Zaman zaman şununla karşılaşıyoruz. Ne yaptınız diye. İnsan hayatı için yapılan bu çalışmaları sizler hizmet saymazsanız eleştirenlere söylüyorum size göre hiçbir şey yapmadık ama Ankara halkına çıkıp baktığınız zaman huzurun ve bereketin yerleştiğini, Ankara halkında büyük bir memnuniyetin olduğunu mutlaka göreceksiniz. Asıl belediyecilik budur…. Belediyecilik faaliyeti nedir? Ekonomik sıkıntı olduğu zaman öğrencisinin, işçisinin, memurunun yanında olmaktır. Ev ve yurt bulamayan gençlerine konaklama imkanı sunmaktır, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin altına otobüs verip onların karda, yağmurda yürümemesini sağlamaktır. Bırakın çılgın projeleri Ankara’nın en büyük gücü olan yerli üreticilere ve tarıma, üretmeye destekler vermektir. Bence gerçek belediyecilik budur. Biz bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Yapılan hiçbir beton ve plastiği belediyecilik hizmeti saymayacağız. Ankara halkı şunu bileli. Ne zaman dara düşerse Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında ve her zaman söylediğimiz gibi hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli, hiçbir çocuk eğitiminden mahrum kalmamalı. 26 binden fazla çocuğa 6 ay süreyle 10 GB internet verdik. 918 mahallenin tamamına internet götürerek oradaki çocukların EBA’dan faydalanmasını sağladık. En önemlisi de Başkentkart yoluyla artık Ankara’da sosyal yardım alan aileye kapı kapı yardım dağıtılmıyor. İhtiyaçlarını gidip kendileri alıyor. Bir nevi aile sigortasını bu şekilde sağlamış olduk. 220 bin aileden 180 bin aileye Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa doğalgaz yardımında bulunduk. Keçiören-Havaalanı Metrosu için bakanlık biz yapacağız dedi ama 2,5 yıl oldu hala projeleri bitmedi. Bazen bize niye gecikti diye soruyorlar ancak Ulaştırma Bakanlığı bizden önce başlamıştı. Bizler bize izin verilen 7,4 kilometrelik Mamak Metrosu’nun projesini bitirmek üzereyiz ki ortada proje yoktu. 30’dan fazla sondaj yapıldı ve inşallah bu proje şubat ayında bitecek. Proje bittikten sonra Ulaştırma Bakanlığı’nın bu projeyi kabul etmesi gerekiyor. Daha sonra da hükümet tarafından yatırım programına alınması gerekiyor. Prensip anlaşması ile kredisinin büyük bir bölümünü de bulduk. Eğer her şey yolunda giderse, gecikme olmazsa Mamak Metrosu’na da kazmayı vuracağız. Dikmen Metrosu için de çalışmalara başladık. Önce anketler yapılıyor, bilim adamları, muhtarlar ve STK’larla Dikmen Metrosu’nun hangi hatlardan gitmesi gerektiği hakkında görüşüyoruz. Bunların da inşallah projesini tamamlayıp bizim dönem olur, bizden sonra olur tamamlanmasını sağlayacağız.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkanlarla birlikte törenin ardından yeni alınan otobüslere binerek incelemelerde bulundu.