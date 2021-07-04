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Başkent yerli yaz çiçekleriyle daha güzel

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenlemeleri Başkent’e görsel güzellik kazandırıyor.
Başkent yerli yaz çiçekleriyle daha güzel

 Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda sözleşmeli üreticilik kapsamında 22 yerli üreticiden satın alınan 2 milyon çiçeğin Ankara’nın dört bir yanına dikildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Böylece hem yerli üreticimiz kazandı hem de Cumhuriyet’in Başkenti güzelliğine güzellik kattı” dedi. 

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 Kent estetiği kadar bakımlı ve temiz bir kent hedefiyle yeşil alanlar başta olmak üzere orta refüjlerde bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da Başkent’i yaz çiçekleriyle renklendiriyor.
 Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda son dönemde dikilen çiçeklerin yerli üreticilerden satın alındığına vurgu yaparak, “Sözleşmeli üreticilik kapsamında 22 yerli üreticimizden aldığımız 2 milyon çiçeği Ankara’mızın dört bir yanına diktik. Böylece hem yerli üreticimiz kazandı hem de Cumhuriyet’in Başkenti güzelliğine güzellik kattı” dedi.

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YERLİ ÜRETİCİDEN SATIN ALINAN KADİFE VE PETUNYALAR BAŞKENT’İ SÜSLÜYOR

 Anadolu Bulvarı, Malazgirt Bulvarı, Tandoğan Bulvarı, Esenboğa Havaalanı Yolu, Milli Kütüphane önü, Söğütözü Bulvarı, Eskişehir Yolu, Sincan GMK Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, Angora Bulvarı, Kazım Karabekir ve Armada loplarından oluşan 12 noktada detaylı temizlik ve çiçek dikimi gerçekleştiren ANFA ekipleri, Başkent’in dört bir yanını rengarenk çiçeklerle süslemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda sözleşmeli üreticilik modelini devreye sokarak yerli çiçek üreticilerinin ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen ANFA Genel Müdürlüğü, daha önce sözleşme imzaladığı 22 üreticiden satın aldığı kadife ve petunya cinsi 2 milyon çiçeği toprakla buluşturdu.
 Büyükşehir Belediyesinin birbirinden renkli çiçeklerle yaptığı peyzaj tasarımları ve çevre düzenlemeleriyle Başkent’in bulvar ve caddeleri yaz aylarında görsel bir şölene de ev sahipliği yapıyor. 

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