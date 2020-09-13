Başkente kum esti, çamur yağdı

Polatlı’da yaşanan kum fırtınası sonrası Başkentliler ikinci bir şaşkınlık daha yaşadı. Havada bulunan toz yağan yağmurla birleşince araçların üzeri çamurla kaplandı. Oto yıkamacılar pazar günü yoğun mesai harcadı.

Başkent’te hafta sonu nadir meydana gelen bir hava olayı yaşandı. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Polatlı’da kum fırtınası görüldü. İlçede hayatı durma noktasına getiren ve 6 kişinin yaralanmasına sebep olan fırtına ilerleyen dakikalarda şehir merkezine kadar ulaşırken batı ilçeler olan Etimesgut ve Sincan ile Yaşamkent semtinde de hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın ardından gelen yağmur ise Başkentlilere ikinci şoku yaşattı. Havadaki tozla birlikte yere ulaşan yağmur taneleri araçların üzerinde adeta çamur katmanı oluşturdu. Pazar günü otomobil yıkamacılarında yoğun bir mesai yaşandı.

POLATLI’DA GÜNDÜZ GECE’YE DÖNDÜ

Cumartesi günü 15.00’den itibaren görülmeye başlayan kum fırtınası dakikalar içinde ilçe merkezine ulaştı. Gökyüzünü tamamen kaplayan toz güneş ışıklarını da kapatarak gündüz vakti gece yaşanmasına sebep oldu. Fırtınadan pek çok evin çıtası uçtu, dükkaların reklam tabelaları yerinden söküldü. Etraftan uçarak araçların üzerine çarpan cisimler ise maddi hasarlara neden oldu. Can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar ufak çaplı yaralandı. Polatlı’da yaşayan ve yaşadıklarını gazetemize anlatan vatandaşlar, “Aylardır yağmur yağmıyordu. En ufak bir rüzgarda her yer toz içerisinde kalıyordu. Böylesine bir şeyin yaşanacağını hiç tahmin etmemiştik. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Umarız zarar görenlerin yaraları çabuk sarılır” diye konuştu.

BATI İLÇELERİ DAHA ÇOK ETKİLEDİ

Polatlı’dan sonra hızla ilerleyen kum fırtınası Başkent’in merkezine ulaşırken batı ilçeler olan Sincan, Etimesgut’ta hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok araç yolda ilerleyemedi. Elvankent’te bazı evlerin çatıları uçtu. Ağaçların dalları kırıldı.

ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇAMUR YAĞDI

Nadir yaşanan hava olayı kum fırtınasının ardından başlayan yağmur Başkentlilerde ikinci bir şoka neden oldu. Havada bulunan toz bulutunun hemen sonrasında gelen yağmur taneleri araçların üzerinde adeta çamurdan katman oluşturdu.

UZUN ZAMANDIR YAĞIŞ ALMIYOR

Yaşanan kum fırtınasına Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından açıklama yaparken şu bilgilere yer verdi:

“Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, CB bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor.”

MEVSİMLİK İŞÇİLERE YAVAŞ’TAN DESTEK

Polatlı’nın kırsal bölgelerinde çadırlarında yaşayarak geçimlerini tarlalardan sağlayan mevsimlik tarım işçileri de kum fırtınasından en çok etkilenenlerden oldu. İşçilerin çadırları tamamen parçalandı ve kullanılmaz hale geldi. Yiyecek, içecekleri ve kıyafetleri etrafa dağılırken çok yakınlarına yıldırım düştü. Yardım çağrısında bulunan işçilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, tarım işçilerine sıcak yemek ve çadır desteğinde bulunacaklarını belirtti.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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