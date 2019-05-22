Başkente örnek proje

Konut sitelerinde elektrikli araçların şarj edilebileceği bir sistem kurulması ve sulama amaçlı yağmur suyu toplama havuzu yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmemesini içeren proje için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha yeşil ve bol oksijenli bir Başkent için çevreye duyarlı bir projenin hayata geçirilmesi için start verdi. Doğal kaynakları kullanmayı teşvik edecek örnek projenin bir an önce hazırlanmasını isteyen Başkan Yavaş, Başkent’te yapı kullanma izin belgesi verilmesi şartı olarak konut sitelerinde elektrikli araçlar için şarj ünitesi kurulması ve yağmur suyu toplama havuzu yapılmasının sağlanması yönünde bürokratlarına çalışma yapmaları için talimat verdi.

ÖNCE BAŞKENT SONRA ÜLKE EKONOMİSİ KAZANACAK

Türkiye’de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araç kullanımını taşıt sayısının arttığı büyük şehirlerde teşvik etmek amacıyla hazırlanan çevreci projenin mimarı olan Başkan Yavaş, proje sayesinde hem Başkent ekonomisinin hem de ülke ekonomisinin kazanacağını söyledi.

Artan araç yoğunluğunun neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek için acil önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Yavaş, “Küresel ısınma ile birlikte en önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyun israf edilmeden tüketimi çok büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda hem doğal kaynakların verimli kullanılmasıyla ülkemizin ve Ankaralı vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak hem de taşıtların sebebiyet verdiği hava kirliliğine karşı elektrikli araç kullanımını bir nebze olsun desteklemeyi amaçlıyoruz. Başkent’te temiz bir hava solunacak, su israfının önüne geçilecek ve bu sayede de doğal kaynaklarımız korunacak.”

KONUT SİTELERİNDEN BAŞLAYACAK

Doğal kaynakların kullanımını özendirecek çevreci projenin Başkent’te bir an önce yaygınlaştırılması için çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, konut sitelerinde elektrikli araç şarj sistemleri ve sulama amaçlı yağmur suyu toplama havuzlarının kurulmasını özendireceklerini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan konut sitelerinde elektrikli araçları şarj edilebileceği bir sistem kurulmadan ve uygun büyüklükte sulama amaçlı yağmur suyu toplama deposu yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmemesi ayrıca mevcut sitelerde de bu uygulamanın teşvik edilmesi konusunda çalışmalar hızlandırıldı.

